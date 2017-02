Mis riikidesse kolivad miljonärid?

CNN kirjutab, et kolivate miljonäride kõige lemmikumateks sihtpunktideks on Austraalia, USA ja Kanada.

Kui varasemalt on miljonäride populaarseteks elukohtadeks olnud USA ja Inglismaa, siis viimastel aastatel on nende kõrvale tõusnud Austraalia, kuhu kolivad jõukad kodanikud Hiinast ja Indiast. Sissetulekuid uuriva raporti andmetel kolis 2016. aastal ligikaudu 11 000 miljonäri just Austraaliasse, aasta varem oli see arv 8000.

Austraalia puhul on tõmbenumbriteks päikseline ilm ning väga heal tasemel tervishoiusüsteem. Seda peetakse turvaliseks riigiks, kus on hea kasvatada lapsi, samuti on Austraalia eraldatud kriisikolletest.

USA on jäädavalt populaarne sihtkoht, majutades 10 000 miljonäri eelmisel aastal. "Ma ei usu, et uue presidendi muudatusettepanekud langetavad USA kui sihtriigi populaarsust," arvas raporti koostaja Andrew Amoils.

Teiste riikide seas on populaarseks koduks saanud ka Kanada, kuhu kolis 8000 rikkurit. Huvitaval kombel eelistavad Hiina miljonärid Vancouverit ning Euroopast pärit jõukad Toronotot ja Montreali.

Samal ajal on Prantsusmaal rikkurite arv vähenenud. Üle 12 000 miljonäri lahkus eelmine aasta riigist. Põhjuseks on toodud Prantsusmaa halb majanduslik olukord ning viimase aja terrorirünnakud.