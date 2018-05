Mis saab ettevõttest siis, kui ma enam ei taha ettevõtlusega tegeleda?

Seotud lood: 20 põhjust põhitöö kõrvalt oma ettevõtte rajamiseks

Võta end maha käibemaksukohustuslaste registrist, nii ei pea ka igakuiseid tühje maksudeklaratsioone esitama. Aastaaruande peab esitama, aga tühja aruande esitamine pole mingi kunst, sellega saab igaüks ise hakkama. Seega, tühja firma hoidmisega kulusid praktiliselt ei kaasne. Kui veebiaadressi hoida tahad, siis domeeni aastatasuga pead arvestama, veebimajutuslepingu saad katkestada.

Ettevõtte müük

Võimalus on ka ettevõte müüki panna. Guugelda „ettevõtte müük” ja leiad mitmeid portaale, mis sellise vahendustegevusega tegelevad.

Tegutseva väikefirma hind võib olla mõne aasta ärikasumi suurus, sõltuvalt tegevusalast. Kui tõsine ostuhuviline olemas, saab vajadusel tellida eraldi auditi ja ettevõtte väärtuse hindamise, et mõlemad pooled end turvaliselt tunneksid. Sellisel juhul on tavaliselt eelduseks see, et ettevõte tegutseb edukalt edasi ka sinuta, nt e-pood või kohvik. Samas on väärtus olemas ka erinevatel kehtivatel lepingutel, nt soodne rendileping või head kliendilepingud.

Osta tahetakse ka mittetegutsevaid firmasid, eriti käibemaksukohustuslasi. Võib küll kahtlustada, et käibemaksupettuste tarbeks, aga kui omandiõigus on üle läinud ning sina juhatuse liikme kohustustest vaba, pole see enam sinu probleem. Ilmselgetele pättidele pole muidugi arukas müüa, mine tea, mis jamasid veel korraldavad.

Ettevõtte müügi korral jälgi kindlasti, et kõik paberid on notaris korrektselt vormistatud vastavalt kokkulepetele ning äriregistris on sinu juhatuse liikme õigused õigeaegselt lõpetatud.

ÄRIREGISTRIST KUSTUTAMINE

Pärast osaühingu likvideerimismenetlust tuleb ettevõtte juhatusel esitada äriregistrile avaldus ettevõtte äriregistrist kustutamiseks. Seda saab teha minimaalselt kuue kuu möödumisel osaühingu lõpetamise äriregistrisse kandmisest ning sellest teavitamisest. Äriregistrist kustutamise avaldusele tuleb lisada lõppbilanss ja vara jaotusplaan.