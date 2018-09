Mis toimub? Goldmani aktsiaturgude mõõdikud on punases. Sellist seisu ei ole väga kaua nähtud

Investeerimispanga niinimetatud pulli-karu indikaator, mis heidab pilku viiele turufaktorile, näitab, et karuturu tõenäosus on kõrgeimal tasemel alates 1970ndatest.

Goldmani analüütikud eesotsas Peter Oppenheimeriga ütlesid, et Wall Streetil on praegu väga erakordne aeg, mida iseloomustab lõtv rahapoliitika ning fiskaalne stimuleerimine. Need faktorid on pannud pullituru (tõusev turg) õitsema, aga kaua see kesta ei saa.

Tõsi, Goldman kirjutab oma 54 lehekülge pikas raportis, et kohe ei tasu paanikasse sattuda ja aktsiaid müüa. Madalama tootlusega periood tuleks nende arvates investoritel vastu võtta.

