Mis toimub Swedbankis? Rootsi üksuse juhtimine võeti päevapealt üle grupijuhi poolt

Senine Rootsi panganduse juht Christer Trägardhist saab muudatuste käigus grupi asekrediidijuht, kelle eriülesandeks on tulevikule orienteeritud laenuprotsesside arendamine.

“Nüüd algab uus panga muutmise faas ja jätkub ühtse kliendikogemuse loomine olenemata müügikanalist,” lausus Bonnesen pressiteates. “Seetõttu otsustasin ise võtta suurema vastutuse grupi suurimas äriüksuses – Rootsi panganduses.”

Muudatus hakkas kehtima koheselt ja Rootsi pangandusüksus organiseeritakse Müügi ja teenuste, eraisikute ja väikeettevõtete teeninduse, korporatiivklientide teeninduse ja laenamise äriarenduse üksuseks.

“Kiirete muutuste ajal on vajalik tagada, et me areneme kliendikeskselt,” märkis ta. “Fookus on klienditeeindusel, proaktiivsusel ja tugevast pakkumisest olenemata kanalist.”