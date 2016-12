Mujal mööbli- ja sisustuspoodides käivad ostmas ka vanemad inimesed kui Ikeas.

Kõige rohkem ostleb Ikeas 24-aastane inimene ja populaarsus kaob pärast 34. eluaastat, leidis laenuandja Earnesti poolt kümnete tuhandete laenuavalduste analüüs.

USAs Jekyll Islandil kodu ostnud Robert Platt Bell on üks paljudest, kes leidis, et ta on välja kasvanud Ikeast mööbli ostmisest. Ta on 35-aastane, kirjutab MarketWatch.

„Ikea on ühe peatuse pood, kus saad kogu sisustuse osta,“ ütles Bell. „See tekitab „pead siit kõik saama“ mentaliteedi, kus sa saad kõik kogu ruumi sisustamiseks vajaliku kätte ühe pärastlõunaga.“

Noori ostlejaid tõmbavad Ikea odavus ja disain.

Belligi kodus on mõned Ikeast ostetud asjad. Näiteks magas ta kunagi Ikeast ostetud madratsil, et hoida raha kokku. „Tagasi vadates sooviks ma, et ma oleksin ostnud Ikeast vähem mööblit ja ostnud mujalt kallimaid esemeid, kuna lõpuks ma ostsin ikka need kallimad asjad ära,“ ütles ta.

Õige mööbel oleneb eluoludest. Kallim kuid kvaliteetsem mööbel ei ole üürnikule mõistlik, kui ta ei tea, kus ta edaspidi elab.

„Kui oled ikka ostnud oma esimese kodu, siis tekib tahe osta kestev mööbel,“ ütles Earnestist Catherine New.

Earnesti andmetest selgub, et USAs liiguvad Ikeast vanemad kunded sellistesse poodidesse nagu Create & Barrel, Container Storesi ja William-Sonomasse ning veel hiljem Home Depot ja Lowe'si poodidesse.