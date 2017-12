Miss Ameerika juhtkond pani ameti maha avalikuks tulnud räige kirjavahetuse tõttu

Iludusvõistluse Miss Ameerika juhtkond astus ametist tagasi kui avalikustati nende omavaheline kirjavahetus, kus nad endisi võitjaid ja teisi osalejaid mõnitasid.

Miss Ameerika tegevjuht Sam Haskell teatas laupäeval tagasiastumisest. Samal ajal lahkusid ka president Josh Randle ja juhatuse esimees Lynn Weidner.

Haskell kommenteeris vaid niipalju, et Huffington Postis avaldatud kirjavahetus oli "sobivalt toimetatud", et teda halvas valguses näidata. "Ma olin terve aasta kahe Miss Ameerika rünnakute all kannatanud. Aga ma ei soovi vabandusi otsida ja veel vähem soovin ma nende kirjade konteksti avada."

Haskell tegi kirjavahetustes märkuseid varasemate Miss Ameerika võitjate, nende välimuse, kaalu ja sekselu suunas, kirjad näitavad mehe läbivat pahatahtlikkust ning seda, kuidas ta ka kaastöötajaid halvustavate või kohati lausa räigete märkuste eest tunnustab ja neid naljakaks peab.

Artiklis mööndakse, et samas on Haskell juhtinud ettevõtet edukalt alates 2005. aastast ning on toonud Miss Ameerika võistluse varjusurmast välja. Üritust näidati taas suurtes telekanalites ning toodi Las Vegasest tagasi selle alguspaika Atlantic Citysse. Tegevjuht teenis selle eest ka heldelt, aastapalgaks olevat 500 000 dollarit.

Samas ei olnud kirjavahetuste puhul tegu nö meeste omavahelise mõõduvõtmisega - Haskelli tegevust õhutasid ka kaks naissoost juhatuse liiget - D.C-s töötav meediakonsultant Tammy Haddad ja Las Vegase seltskonnastaar Lynn Weidner.

Haskell ja Haddad vahetasid omavahel tihti kirju, kus osutasid varasematele võistluse võitjatele kui piinlikkust valmistavatele tüütutustele. "80% võitjatest ei ole mingit stiili ega arukust edukas olemiseks," kirjutas Haddad.