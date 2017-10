Mitmed puudused. Ministeeriumi erikontrolli karm hinnang RKASi tegevusele

Riigi Kinnisvara ASis (RKAS) läbi viidud erikontroll tuvastas analüüsitud seitsme kinnistu müümisel mitmeid puudusi müügikorralduse sisemiste reeglite järgimises. Endise Arsenali tehase kinnistu enampakkumise võrdlemisi lühike tähtaeg võis piirata potentsiaalset konkurentsi ja kinnistu müügihind oli suure tõenäosusega turuväärtusest madalam.

Ärilehes on varem kirjutatud, et RKAS tekitas riigile Arsenali tehase müügiga olulist kahju. Loe lugu siit.

Äripäevas on kirjutatud, et krundi müügiga olid seotud nii RKASi toonane nõukogu esimees Taavi Rõivas kui ka ostja poolt reformierakonna ideoloog Rain Rosimannus. Loe üht lugu siit.

Riigihalduse minister Jaak Aab on tutvunud erikontrolli tulemustega. „Kontroll tuvastas mitmeid puudusi müügikorraldust reguleerivate sisemiste reeglite järgimises ja seetõttu võis RKAS saada majanduslikku kahju," ütles Aab. „Näiteks vajab parandamist vara müügi alghinna määramise ning läbipaistvuse tagamise protsess, et kindlustada äriühingule kinnisvara müügist võimalikult suur tulu ning müügihinda positiivselt mõjutav konkurents."

Riigihalduse ministri korraldusel tuleb RKASi juhatusel hiljemalt selle aasta lõpuks välja töötada tegevuskava kinnisvara müügiprotsessi sisemiste reeglite ja praktika muutmiseks lähtudes erikontrolli tähelepanekutest ja järeldustest. „Pean vajalikuks, et RKASi nõukogu korraldaks järelevalvet kinnisvara müügikorralduse muudatuste tulemuslikkuse üle," lisas Aab.

Loe veel

Erikontroll tuvastas RKASi müügiprotsessi reguleerivate sisemiste kordade ja väljakujunenud hea tava eiramist ning tehingute kasumlikkust potentsiaalselt piirava praktika kasutamist. Kinnistute müümisel ei tuvastatud aga huvide konflikte ega korruptiivseid toiminguid. Näiteks müügiplaane ei suudetud alati hoida asutusesisesena ja see lõi mõnele ostuhuvilisele võimaluse hakata varem tehingu võimalikke finantseerijaid otsima. Lisaks on enampakkumiste perioodid olnud lühemad ja müüdava vara väärtuse eksperthinnangud vanemad kui müügikorras sätestatud.

Arsenali tehase puhul leidis erikontroll, et alghinna määramise aluseks oli vana hindamisakt, pakkumuste tähtajaks kujunes vaid 3 nädalat ning ostja esindaja oli teistest rohkem informeeritud. Seetõttu ei olnud protsessi läbiviimine erikontrolli hinnangul piisavalt läbipaistev. Tehingu hind oli suure tõenäosusega turuväärtusest madalam ning enampakkumise võrdlemisi lühike tähtaeg võis piirata potentsiaalset konkurentsi. Küll kinnitas erikontroll, et Arsenali puhul ei tuvastatud ei RKASis ega selle endises tütarettevõttes AS Erika Neli huvide konflikte ega korruptsioonivastase seaduse või sisekorra rikkumist, kui objekt müüdi Arsenal Center OÜ-le.

Uut hindamist ei tehtud

Deloitte'i läbiviidud erikontrollist selgub, et Arsenali keskuse kinnistule oli tehtud eksperthinnang 14 kuud ehk rohkem kui aasta enne selle müüki panekut. Tegu oli 2012. aastaga kui turg taastust kriisist ning erikontrolli hinnangul oleks pidanud see andma aluse arvamuseks, et ka objekti turuväärtus peaks olema 14 kuu jooksul tõusnud. Samuti ei olnud müügiperioodil kohustuslikku minimaalset reklaamiperioodi ning reaalselt kujunes pakkumuste esitamise tähtajaks 3 nädalat. Kuna 3 nädala pikkune reklaamiperiood on põhjendamatult lühike näiteks suuremamahulise objekti tarbeks siduva välise finantseeringu hankimiseks, siis tekkis võimalik saamata jäänud tulu risk.

RKAS-i sisemiste protseduuride parandamiseks ja tõhustamiseks andis erikontroll mitmeid soovitusi. Näiteks soovitatakse viia kinnisvara enampakkumisega müügil alghinna määramiseks läbi täiendav turuväärtuse hindamine kui viimasest hindamisest on möödunud rohkem kui 6 kuud, kasutada kinnisvara müügiprotsessis elektroonilist menetlust, välistada informatsiooni asümmeetria tekkimise võimalus, lisada kinnisvara võõrandamise protseduuri minimaalne pakkumuste esitamise periood jne.

Erikontroll viidi läbi RKASi ainuaktsionäri esindaja, eelmise riigihalduse ministri Mihhail Korbi jaanuarikuise otsuse alusel, et selgitada välja, kas Arsenali keskuse kinnistu müük oli seadusega kooskõlas. AS Deloitte Audit Eesti ja Advokaadibüroo Deloitte Legal OÜ hindasid riigihanke tulemusena RKASis ja AS Erika Neli läbi viidud seitsme objekti võõrandamist (müügihind kokku 7,3 miljonit eurot) perioodil 2012-2016. Selleks viidi läbi vastavusanalüüs tehingute õiguspärasuse ja läbipaistvuse hindamiseks, tehingute majandusliku põhjendatuse analüüs ja vastavusanalüüs huvide konflikti ja/või korruptiivse tegevuse hindamiseks.