Mitmed üleilmsed suurfirmad on peatanud reklaami YouTube’i keskkonnas

Terve rida reklaamiandjaid on loobunud digireklaamist YouTube’i keskkonnas, kuna on järjest enam mures, et populaarne videovahenduskeskkond on võimaldanud laste pilastamist soosivate kasutajate omavahelist suhtlust, kirjutab Financial Times.

Üks nendest ettevõtetest on maailma suurim toidukontsern Nestlé, kes teatas kolmapäeval, et on otsustanud kogu grupiüleselt peatada reklaami YouTube’is selle ajani, kuni uurimine videovahenduskeskkonna ja tema koostööpartnerite osas veel käib.

USA mängutootja Epic Games, kellele näiteks kuulub arvutimäng Fortnite, on samuti teatanud, et on peatanud YouTube’i keskkonnas reklaamimise. Ka Disney on samadel põhjustel loobunud reklaamist YouTube’is.

„Võtsime läbi oma reklaamiagentuuri ühendust ka Google’iga (YouTube’i omanikfirma – toim), et nad selgitaksid, mis samme plaanivad astuda, et sellist tüüpi sisu oma teenusest eemaldada,” märkis Epic Gamesi pressiesindaja.

Laste pilastamist soosivate kasutajate omavahelise suhtluse YouTube’i keskkonnas avalikustas üks blogija, kes tegi video, kus ta näitas, kuidas pedofiilsete kalduvustega kasutajad suhtlesid omavahel alaealiste laste videode all. Muuhulgas jagasid nad ka lapsporno linke. Kuigi valdavalt olid videod, mille all need vestlused käisid, üsna süütu sisuga, olid osades neist lapsed alasti kujul.

Paljudel juhtudel soovitasid YouTube’i algoritmid ise kasutajatele neid videosid. Muuhulgas näidati neis ka suurfirmade reklaame. „Väga väike osa meie reklaamist jõudis nendesse YouTube’i videotesse, mille all leidus sobimatuid kommentaare,” sõnas Nestlé avalduses meediale.