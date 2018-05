Mitmesaja miljoni teema: BLRT ei jaga endiselt väikeaktsionäridele dividende

Kovalenko kirjeldab, et juba 2012. aastal esitatud rahanduseksperdi Andres Juhkami ja Tartu Ülikooli majandusteaduskonna dotsendi Priit Sanderi koostatud BLRT dividendipoliitikat käsitlev analüüs järeldas, et dividendide maksmata jätmine on majanduslikult põhjendamata ning dividendide maksmine ei halvendaks BLRT majanduslikku olukorda ja investeerimisvõimekust.

„Seega suuraktsionäri hiljutine väide, et dividendide maksmine viiks kasumliku ettevõtte pankrotti, on naeruväärne ega pole kuidagi majanduslikult usutav. Samuti on vale suuraktsionäri väide, justkui aktsionäride huvi on vaid saada dividende. Vastupidi - aktsionäri kui investori huvi on ettevõtte hea käekäik ning sellest tulenevalt on investoril õiguspärane ootus saada dividende pärast aastakümneid tehtud tööd ja ettevõttesse panustamist, kuhu on nüüdseks kogunenud mitmesaja miljoni suuruses jaotamata kasumit."

Kovalenko nendib, et kahjuks on raske sellises olukorras midagi teha, kuna kehtiv seadusandlus ei taga väikeaktsionäridele erilist kaitset ning väikeinvestorid saavad meie ettevõtluskeskkonda investeerides loota ainult suuraktsionäri moraalitunnetusele.

Loe veel

„Kokkuvõttes mõjutab selline olukord majandust laiemalt, sest riigi reeglitel ja seadustel on investorite käitumisele oluline mõju ning selline ettevõtluskeskkond ei kutsu välisinvestoreid siia investeerima," ütlest ta lõpetuseks.