"Mitsubishi rongide" liiklus Muugalt Venemaale tiheneb märkimisväärselt

Alates 2018. jaanuarist suureneb Transiidikeskuse ja Mitsubishi koostöömaht oluliselt. Kui praegu sõidab Kalugas asuvasse autode koostetehasesse üks rong nädalas, siis uuest aastast tõuseb see kolmele rongile nädalas. Pikalt oli Venemaa majanduse tõttu Muuga-Kaluga vaheline rongiliiklus üldse varjusurmas. Näiteks 2015. aastal peatati tehastes töö ja seega ka seisis täielikult ka rongiliiklus varuosade saatmiseks.

Muuga konteinerterminalist käib Venemaale Kalugas asuvasse Peugeot-Citroen-Mitsubishi koostetehasesse regulaarne konteinerrong Mitsubishi varuosadega. Tallinnas kohtunud ettevõtete esindajad leppisid kokku koostöö mahu kasvatamises alates uuest aastast. Senise ühe rongi asemel nädalas sõidab uuest aastast Venemaa poole kolm rongi nädalas, mis arvuliselt tähendab jõudmist koostöö algusaegadesse 2013. aastal, kui Muugalt väljus samuti kolm-neli rongi nädalas.

Transiidikeskuse AS-i juhatuse esimehe Vladimir Popovi sõnul on Transiidikeskusele ülioluline, et üks suuremahulisemaid Eestis teostatud logistikaprojekte saab sedavõrd positiivse jätku. „Transiidikeskuse ja Mitsubishi vaheline ametlik koostöö on kestnud kokku juba viis aastat. Võttes kokku selle perioodi tulemused võib kindlalt öelda, et meie Jaapani partneritega täna kokkulepitud lepingulise mahu suurenemine näitab seda, et meie koostöö on edukas ja on olemas edasise kasvu perspektiiv", sõnas Popov.

Venemaal Muuga-Kaluga liinil konteinerrongide teenindust korraldava partneri Logoperi peadirektori Yuri Lopusovi sõnul näitab kaubamahtude suurenemine ühelt poolt Venemaa majanduse, sh. autotööstuse segmendi elavnemist ning teiselt poolt Transiidikeskuse teenuse järjepidevat kõrget kvaliteeti, millele Jaapani partnerid andsid kõrge hinnangu. „Lisaks aitab projekti mahu kasv kaasa ka uute töökohtade loomisele Kalugas ja Kaluga oblastis", lisas Lopusov.

Loe veel

Transiidikeskuse Muuga konteinerterminalis laaditakse konteinerrongi 40-jalased (2 TEUd) konteinerid autode detailidega, mis liiguvad rongidega Kaluga koostetehasesse. Konteinerrongi sõiduaeg Muugast Kalugasse on ca 2 ööpäeva.

Projekti käivitamise algusest on Muuga konteinerterminalist Kaluga koostetehasesse saadetud enam kui 450 konteinerrongi.

Peale Transiidikeskuse ja Mitsubishi on Muuga - Kaluga konteinerrongide projekti põhiosalejateks AS Tallinna Sadam, AS Eesti Raudtee, MTF Logistics ja EVR Cargo ning Venemaa poolelt Logoper.