Mitte ainult Eesti probleem: immigratsiooniteema tekitab kirgi ka Taanis

Taani peaminister Lars Lökke Rasmussen kirjutas kohalikus päevalehes Berlingske arvamusloo, mis selgitab riigi seisukohti seoses immigratsiooniga. Ta ütleb, et valitsus peab muutma immigratsioonipoliitikat, et lihtsustada välismaalt pärit oskustööliste sisserännet, kes „austavad meie kultuuri ja tõekspidamisi," kirjutab Bloomberg.

„Me laseme endale jalga, kui me peletame eemale need inimesed, keda me vajame," kirjutas peaminister.

Samal ajal soovivad paremtsentristid sulgeda ukse immigrantidele, kes ei soovi ühiskonnale tagasi anda ning saada selle liikmeteks.

Peaminister sattus mõni päev tagasi tule alla, kui ta pidi loobuma plaanist teha ambitsioonikaid maksukärpeid. Vastu oli populistlik Taani Rahvaerakond, mis küsis vastutasuks olulisi piiranguid immigratsiooni osas.

Rasmussen ütles, et muudatusi on vaja ka seaduste neis pügalais, mis keelavad välisriigi kodanikel töötada kahes kohas ja tegeleda heategevusega. Ta rääkis tõenäoliselt Brooke Harringtoni juhtumist. Tegemist on USA kodanikuga, kes sattus seadustega pahuksisse, kui rikkus kogemata viisareegleid. Samu probleeme on esinenud ka teistel. Taani ettevõtjad on hoiatanud, et oskustöölistest on neil suur puudus.