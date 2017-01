Kui palju on sinu nägu väärt? Seejuures ei ole sa ei kuulsus ega avaliku elu tegelane. Mehhiko toidukett Chipotle peab nüüd oma advokaadid tööle panema, et arvutada välja ühe naise nõude tegelik suurus. Naine nõuab neilt oma pildi ebaseadusliku kasutamise eest 2 237 633 000 dollarit. Jah, jutt käib enam kui 2 miljardist dollarist, kirjutab Celebrity Networth.

Loomulikult ei ole tegemist summaga, mille ta lõpuks ka kätte saab. Tõenäoliselt on selline number pandud selleks, et tähelepanu saada ning et firmaga mingis muus summas kohtuvälisele kokkuleppele jõuda.

Meediaväljaanne Denver 7 annab teada, et Sacramentost pärit Leah Caldwell andis sisse hagi Chipotle vastu. Kaebuses seisab, et teda pildistati ilma tema teadmata ja nõusolekuta juba aastal 2006. Fotograaf Steve Adams küsis seejärel naise nõusolekut, et pilti võiks kasutada reklaami eesmärgil. Väidetavalt ta keeldus, kuid Chipotle'it see ei takistanud. Nad kasutasid tema pilti mitmetel reklaammaterjalidel. Naine märkas neid esimest korda aastal 2014 ühes Orlandos asuvas Chipotle restoranis. Pärast seda nägi ta enda pilti veel kahes sama keti restoranis.

Kaebuses on ka kirjas, et fotot oli töödeldud nii, et tema ligidale, toidu kõrvale, oli asetatud alkoholipudel. Ei ole teada, kas selle reputatsiooni kahjustava detaili osas on ta soovimas eraldi kahjutasu.

Caldwell jõudis oma advokaatidega ülal toodud tohutu summani sel moel, et nad arvutasid, kui palju Chipotle tema pildi abil 2006. kuni 2015. aastani teenis. Nad soovivad tegelikult, et keti 2016. aasta käive sinna veel lisatakse, kui see selgub. Chipotle ei ole asja kommenteerinud, kuid tulevikus peavad nad kindlasti mõtlema enam sellele, et juriidikas peab täpne olema ja igasugune nõusolek peab must-valgel kinnitatud saama.