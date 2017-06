Mitte nii kiiresti: kahe suure kinnisvaraportaali võimalik ühinemine eeldab konkurentsiameti kontrolli

Kinnisvaraportaali kv.ee omava meediakontserni Eesti Meedia plaan omandada portaali City24 Eesti ja Läti üksused, vajab eelnevat kontrolli konkurentsiametis, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Kahe suure turujõuga ettevõtja koondumise tagajärjel muutuks oluliselt konkurentsiolukord kinnisvaraportaalide turul, ütles konkurentsiameti pressiesindaja Maarja Uulits ERR-ile.

"Konkurentsiseadusest lähtudes eeldame, et koondumise osalised esitavad ametile koondumise kontrollimiseks taotluse," märkis ta.

Samas tõdes Uulits, et enne koondumise kontrollimist ei ole võimalik konkurentsiametil seda võimalikku ühinemist kommenteerida.

Kuluaarides on kaua räägitud, et City24 portaal on juba ammu Margus Linnamäe kontrolli all.

