MKM-i ametnik: ettevõtjad peavad mugavustsoonist välja tulema

„Et toota rohkem, on vaja võtta kasutusele uusi tehnoloogiaid ning panna uued ja olemasolevad seadmed omavahel nutikalt suhtlema. See aga nõuab ettevõtjatelt mugavustsoonist välja tulemist," ütles Reede Tallinnas toimunud Eesti tööstuste erialaliitude, MKM-i ja Ettevõtluse Arendamise Sihtastuse (EAS) ümarlaual.

Eesti Inseneride Liidu presidendi professor Arvi Hamburgi sõnul on maailma tööstus hetkel kiires muutumises, kus tootmine muutub päev-päevalt efektiivsemaks ja täpsemaks, kuid Eesti tööstussektor vajab uute tehnoloogiate kasutusele võtuks tõuget, sest seni on ettevõtjad tehnoloogiahüppe sooritamisel olnud pigem passiivsed.

„Tööstus 4.0 võimaldab kiiremaid tulemusi ja progressi ning on seeläbi kogu majandusele kasulikum kui senised tootmisviisid," ütles Hamburg. "Ettevõtete jaoks tähendab see aga uste avanemist uute teenuste, toodete ja lisaklientide näol."

Eesti Masinatööstuse Liidu nõukogu esimehe Tõnu Lelumehe sõnul on ettevõtjatel vaja tuge digitaliseerimise esimeste sammude tegemiseks, kuna läbiviidavad protsessid nõuavad üksjagu aega ning on kallid.

„Paljud ettevõtjad ei ole valmis võtma riski investeerida uuendustesse, teadmata, kuidas see end tagasi toodab. Reaalsus on aga see, et seni, kuni meie ettevõtjad võtavad hoogu ja kaaluvad, lendavad konkurendid eest ära."

Reede märkis kohtumisel, et IKT arenguprogrammist on riigil sel aastal plaanis toetada piloottehaste meedet, kust saavad toetust 3-4 tööstusettevõtet, mis on valmis läbi viima täielikku digitaliseerimist ja automatiseerimist.