EASi elektriliitumise pilootprogrammist inspireerituna hakkab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium toetama ettevõtete liitumist erinevate võrkudega miljoni euro ulatuses.

Ettevõtjate elektriliitumiste pilootprogrammi taotlusvoorus otsustas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetada viit projekti ligi 112 000 euroga. Programmiga toetatakse elektrivõrguga liitumist ja elektrivõimsuse suurendamist Ida-Viru, Põlva, Valga ja Võru maakonnas asuvates ettevõtetes.

Toetuse saajateks on Alcantra, Pargi puukoda, Arke Lihatööstuse AS, Estopuit ja Well Tehnoloogia. Pilootprogrammi haldava riigihalduse ministri Mihhail Korbi sõnul on tal hea meel, et taotlusi laekus kõigist piirkondadest, kuhu see oli sihitud. „Regionaalareng on üks valitsuse prioriteete ja elektriliitumiste toetamine aitab luua kõrgepalgalisi töökohti, edendada ettevõtlust ja selle kaudu kohalikku elu.“

Toetust saanud Ida-Virumaa ettevõte OÜ Well Tehnoloogia planeerib projekti raames suurendada elektrivõimsust 1000 kW võrra, mis on vajalik suuregabariidiliste ventilaatorite uue tootmistehase tegevuseks ja katsetuste läbiviimiseks. Projekti tulemusena planeerib ettevõte võtta tööle lisaks 42 inimest.

Ettevõtjate elektriliitumiste pilootprogrammi laekus tähtajaks seitse taotlust. Kokku taotleti toetust üle 166 000 euro mahus. Taotlejaks said olla äriühingud, mille tegevusalaks on töötlev tööstus ja mis on äriregistrisse kantud vähemalt 12 kuud enne taotluse esitamise tähtpäeva ning mille müügikäive 2015. aastal ületas taotletava toetuse summat.

Toetuse suurus on maksimaalselt 50 000 eurot ühe projekti kohta, millele lisandub omafinantseering vähemalt 50% ulatuses.

Pilootprogramm miljonitoetusele

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeirumi majandusarengu osakonna eksperdi Kaupo Sempelsoni sõnul jätkub pilootprogramm infrastruktuuri võrkudega liitumise toetusega.

"Põhiline erinevus on, et toetust on kavas laiendada ka teiste võrkudega liitumise toetamiseks kui elektrivõrk. Siinkohal peame silmas, side-, gaasi-, vee- ning kanalisatsioonivõrkudega liitumist – tingimusel, et see on ettevõtja arengule oluline kitsaskoht. Rõhutan, et toetusmeede on väljatöötamisel, mistõttu on ei ole tingimused kindlasti lõplikud," sõnas ta.

Kriteeriumid on uuel programmil veel väljatöötamisel. "Oluline on, et liitumise toetus lahendaks kitsaskoha ettevõtja jaoks ja võimaldaks tal oma tegevust arendada."

Kohtumisel tööstusettevõtete esindajatega aruatati infrastruktuuri võrkude liitumise programmi esialgset plaani, mille kohaselt ei rakendata ettevõtetele asukohapõhist piirangut. Programmi eelarveks on hetkel planeeritud 1 miljon eurot.