MKM tahab jäämurdmiseks 2,2 miljonit eurot lisaraha

jäämurdja EVA 316 Pärnus Foto: Ago Tammik

Selleks aastaks on Veeteede Ametile koos mullusest ülekantava rahaga jäämurdmiseks ette nähtud 6,45 miljonit eurot. Juba praegu on aga näha, et kuna talv pole pehme olnud, tõuseb summa 8,6 miljonini. MKM küsibki riigilt reservist raha eraldamist.