MKM vastuseks ametiühingute palgatõusu abipalvele: riik ei ole bussijuhtide tööandja. Ametiühingutel on siin kriitiline roll

Eesti transpordi ja teetöötajate ametiühing saatis riigikogule, majandus- ning kommunikatsiooniministeeriumile, maanteeametile ning autoettevõtete liidule oktoobri alguses kirja, kus ütlevad, et bussijuhid ootavad riigilt otsustavat tuge palgaläbirääkimistel palgatõusuks lisaraha leidmisel.

Kirjas tõdetakse, et tänases seisus on võimalik bussijuhtide palgaläbirääkimisi konstruktiivselt pidada ainult kolmepoolselt, kuna bussisektor on pikki aastaid olnud bussijuhtide palkade osas kriisis. „Valdkond on terava konkurentsi tõttu alarahastatud ja bussijuhtide töötasud on ajale jalgu jäänud ,“ kinnitavad kirja saatjad.

Ahti Kuningas kirjutab vastuses, et riigi poolt tellitud liiniveo hanketingimuste kohaselt on vedaja kohustatud täitma vähemalt Autoettevõtete Liidu ja transpordi- ja teetöötajate ametiühingu vahel sõlmitud laiendatud kollektiivlepingus toodud palga, töö- ja puhkeaja tingimusi. Kollektiivlepingus toodud nõudeid mitte täitvaid vedajaid hankel nõuetele vastavaks ei tunnistata.

Lisaks on hanketingimustes ette nähtud ühistranspordi hinnaindeks ning metoodika, mille alusel iga-aastaselt korrigeeritakse vedajale makstava toetuse suurust. Maanteeamet on järjepidevalt ühistranspordi hinnaindeksit ajakohastanud, et see võtaks võimalikult tõepäraselt arvesse bussisektori kulumuutusi. Hinnaindeksi komponendiks on ka palgakulu muutus.