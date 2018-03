MKMi asekantsler Viljar Lubi: e-residentsus pole vaid meie ja EASi mure, ootame probleemi lahendamisel kogu riigi abi

MKMi asekantsler Viljar Lubi kohtub homme Pangaliidu rahapesu tõkestamise töögrupiga, et arutada e-residentide pangakontode sulgemise probleemi. Lubi ja ettevõtlusminister Urve Palo soovivad kohtuda ka Pangaliidu juhatusega.

"E-residentide võimalus pangakonto avada on praegu üks peamisi prioriteete, millele lahendust otsime. Tegemist ei ole ainult MKMi või EASi all töötava e-residentsuse tiimi murega, vaid ootame kogu riigi poolt koostööd," sõnas Lubi.

Kui sobivad tehnilised lahenduskäigud on välja töötatud, tegeleb teemaga edasi minister Urve Palo ning seejärel ka peaminister Jüri Ratas.

Eesti suurpangad sulgevad e-residentide juba olemasolevaid pangakontosid ning keelduvad neid uutele tulijatele avamast. See on Eesti idufirmade kogukonna tõeliselt kihama pannud. Osad kiruvad Swedbanki ja teisi maapõhja, osad üritavad mõista, miks pank e-residente riskiks peab.

Majandusministeeriumi IT-asekantsler Siim Sikkut nentis sotsiaalmeedias, et e-residentsuse tegemise ajaga võrreldes on rahapesu vastase võitluse oludes mõndagi karmimaks läinud. "Töö käib ja juba mõnda aega." Ka e-residentsuse programmi juht Kaspar Korjus kirjutas, et kõrgetasemelised kohtumised peaministri ja presidendi nõunike ja teistega on lähinädalatel plaanis.