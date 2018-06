MMi korraldaja võib majanduskasvust suu puhtaks pühkida

Saksamaal asuv Commerzbank kirjeldab, kuidas jalgpalli MMi korraldajamaa majandusele on turniirist tulenev kasu marginaalne, kui mitte olematu, ning kasusaaja võib üllataval kombel olla hoopis võitjaks kroonitud riik, vahendab Bloomberg Quint.

Saksamaal asuv Commerzbank kirjutab oma raportis, et vastupidiselt korraldajate turniirieelsetele väidetele, pole kindel, et korraldajamaa näeb mingitki majanduslikku netokasu. FIFA organisatoorsed nõuded on niivõrd karmid, et isegi kui turniir soosib riigis ajutist majanduslikku aktiivsust, ei suuda see tõenäoliselt lõppkokkuvõttes tohutuid kulusid korvata.

Venemaa on jalgpalli maailmameistrivõistlusteks paigutanud 11,6 miljardit dollarit, peamiselt, et nõutavat kahteteist staadionit kas ehitada või töökorda viia. Ehkki tegemist on suisa kolm korda suurema summaga kui 2014. aastal Brasiilias vaja läks, on see kulunumber tegelikkuses veel kopsakam, kuna välja on jäetud teatud infrastruktuursed kulud, mis organisatoorkomitee väitel oleks MMist sõltumata investeeringu saanud. Komitee ise prognoosib turniirist tulevat 15 miljardi suurust positiivset mõju SKP-le, millega Commerzbank ei saa nõustuda, kirjutades:

„Peale võimaliku prestiižielemendi, mis kaasneb turniiri võõrustamisega, on majanduslikult keeruline selle organiseerimist põhjendada.“