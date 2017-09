Mobiili-ID taotluste hulk on päevaga kahekordistunud

Eile avalikuks tulnud ID-kaartide võimalik turvarisk on Tele2-s päevaga kasvatanud mobiili-ID taotluste arvu kaks korda.

Tele2 tootedirektori Katrin Aroni sõnul on inimeste huvi mobiili-ID vastu kasvanud märgatavalt. „Vormistasime eile tavapärasest poole rohkem taotlusi ning tänase päeva põhjal võib öelda, et see arv kasvab nelja kuni viiekordselt,“ ütles Aron.

„Meil on laos olemas ligi 15 000 SIM-kaarti, mis toetavad mobiili-ID-d. Meie hinnangul on see piisav varu ja seega puudust neist kindlasti tekkida ei tohiks. Kõik soovijad saavad tulla ja endale Tele2 esindustes mobiili-ID hankida,“ selgitas Aron.

„Iga uue tehnoloogia puhul võtab uue digilahenduse jõudmine tehnoloogiateadlikumate klientide seast laiatarbekasutusse aega aastaid. Uus digitaalne või mobiilne lahendus peab läbima mitmeid kasutajasõbralikkust tõstvaid uuendusi, enne kui tavainimesed selle lõplikult omaks võtavad,“ tõdes Aron. Ta lisas, et mobiili-ID on ID-kaardist palju mugavam ja tänase päeva seisuga ka turvalisem, aga inimestel on vaja tõuget, et uus tehnoloogia kasutusele võtta.

Juuli lõpu seisuga oli aktiivseid mobiili-ID kasutajaid kokku 134 888. Sertifitseerimiskeskus, Riigi Infosüsteemi Amet, mobiilioperaatorid ja suurpangad on omavahel sõlminud koostöölepe Nutikaitse 2017, mille eesmärk on 2017. aasta lõpuks kasvatada mobiili-ID kasutajate arvu vähemalt 300 000 inimeseni.