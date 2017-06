Mobiilifirma sulges valla loata Roosta parkla

Soojade suveilmadega napib Roosta parklas kohti, sest helevalge liivaga rand toob kohapeale puhakajaid lähedalt ja kaugelt. Nüüd on telekommuniaktsioonifirrma Elisa ja selle tütarfirmade suvepäevade tõttu pea kogu parkla aga laupäevani suletud, kirjutab Lääne Elu.

Kui Lääne Elu uurima hakkas, kuidas on võimalik, et avalik parkla suletakse erafirma ürituseks peaaegu terveks nädalaks, selgus, et see on võimalik juriidiliste nüansside tõttu. Keskkonnaameti ja RMK meelest pole tegu avaliku parklaga, samuti on formaalselt suletud erapeoks vaid osa parklast.

Roosta puhkeküla administraator Lauri Pelapson ütles, et eeloleval nädalavahetusel tulevad puhkekülas Starmani suvepäevad. „Roosta ranna parklasse ehitatud välitelk jääb sinna pühapäevani ja sel ajal on parkla Roosta ranna külastajatele suletud,” ütles Pelapson.

Peaaegu terve parkla hõivamiseks ei ole aga Noarootsi vallavalitsuselt luba küsitud. Noarootsi vallavalitsuse maakorraldaja Marika Meister ütles, et avaliku ranna juurde käiv parkla asub riigimaal. Meistri sõnul on see randa viiva vallatee laiendus ja parklat hooldab samuti vallavalitsus. „Kui surfilaagriks tee ja parkla kinni pannakse, siis kooskõlastatakse see vallavalitsusega,” märkis Meister.

Telekommunikatsioonifirma Starman pressiesindaja Marika Raiski ütles, et reedel ja laupäeval on Roostal kolme ettevõtte – Elisa, Starmani ja Santa Monica – töötajate ühised suvepäevad. Starman ja Santa Monica on mobiilifirma Elisa hiljutised investeeringud, sisult on tegemist ühe firmaga, mis kannab eri kaubamärke.

„Parkla on osaliselt suletud, sest paigaldame sinna telgi. See võetakse maha kohe pärast suvepäevade lõppu,” ütles Raiski. „Tegemist on RMK territooriumi ja maa-alaga ning seetõttu on meil load ja kooskõlastused RMK-lt ja keskkonnaametilt.” Raiski märkis, et ühelgi soovijal ei jää randa minemata, sest Roostal piisab alternatiivseid parkimiskohti ja selle tarbeks on väljas ka lisasildid. Raiski lisas, et kõik teised Roosta parklad on nendel päevadel vabad.

Millised need teised Roosta parklad on, jäi arusaamatuks, sest avalikus kasutuses on rannal vaid üks parkla. Samuti jäi arusaamatuks, mida mõtles mobiilifirma pressiesindaja osalise sulgemise all, sest telk on parkla laiune ja peaaegu terve parkla pikkune. Umbes sajast autokohast on pärast telgi püstitamist võimalik parkida kümmekonnal.