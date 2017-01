Soome mulluse suurima ettevõttemüügiga rikastunud kaks soomlast on asutanud 200 miljoni euroga võõrandumisega tegelemise fondi.

Mängutootja SuperCell aktsiate müügiga sadu miljoneid teeninud ettevõtte asutajad Ilkka Paananen ja Mikko Kodisoja on eraisikutena asutanud fondi, kuhu on investeerinud 200 miljonit eurot põhikapitali, kirjutas Helsingin Sanomat. Sellest jagati mullu eri toetusteks laiali kaks miljonit; tänavu on plaan jagada rohkem.

Me -nimelise fondi latt on seatud kõrgele: eesmärk on, et Soomes ei oleks aastal 2050 enam ühtki võõrandunud noort, kirjutas Helsingin Sanomat. Praegu on selliste noorte arv hinnanguliselt kuskil 70 000. "Meil on äärmiselt auahne, täitsa võimatuna tunduv eesmärk," märkis Paananen ajalehele.

"Mõtlesime, et kui meil on läinud lihtsalt meeletult hästi, kas siis oleks mingi võimalus aidata ka teisi," ütles Paananen.

Me-fond ehitab näiteks Me-seltsimaju, kus eri seltsingud saavad pakkuda tegevust. Fondi teatel on inimeste elukohtade naabrusest aastatega kadunud tegevusi ja teenuseid ning nüüd on vaja madala stardikünnisega kohti, kus inimestel aidataks üle saada üksijäämisest ja võõrandumisest.

Fond teeb koostööd ka koolidega, üritades pakkuda huvitegevust koolitundide lõppedes. Eraldi panustatakse noorte vaimse tervise probleemide lahendamissse. Samuti pakub Me-fond koos kogudustega üksikvanematele lastehoiuteenust.

Fondist rahastatakse ka uuringut üle eri sugupõlvede ulatuvast vähesest toimetulekust - et saaks teada põhjused, miks viletsus muudkui sünnitab viletsust ja meetodid, kuidas seda nõiaringi oleks võimalik katkestada.