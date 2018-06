Mobiilioperaatorid sõlmisid müügikõnede piiramise lepingu

Telefonimüük Foto: Scanpix

Hiljuti Kantar Emori läbi viidud uuringu kohaselt on kaks kolmandikku eestlastest saanud viimaste kuude jooksul müügikõnesid ning 85 protsenti suhtub neisse negatiivselt. IT-ettevõtete liidu eestvedamisel sai valmis ja allkirjastati hea tava, mille eesmärgiks on piirata anonüümsete müügikõnede tegemist mobiilside sektoris ja kaitsta seeläbi senisest enam tarbijate privaatsust. Hea tava näol on tegu valdkonna iseregulatsiooniga.