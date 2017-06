Mõis: Ühistupanga vedajad elavad paralleelmaailmas

Eesti Ühistupanga nõukogust välja visatud Jüri Mõis ütles, et isegi kui Ühistupank tegevusloa saab, ei saa sellest kunagi panka, kirjutab Äripäev.

„Ega seda panka ei tule. Ei tule ei sellel, tuleval, ega järgnevatel aastatel,“ ütles Jüri Mõis ja lisas, et Ühistupanga vedajad elavad pettekujutustes, et kõik teised on nende ebaõnnes süüdi.

„Nad mõtlevad, et kuri finantsinspektsioon teeb neile poliitiliselt ära, et nemad ei saa litsentsi. Tegelikult mitte midagi ei oleks teistmoodi, kui see litsents neil ka oleks. Ega nad panga pidamise võimelised kindlasti ei ole.“

Mõis ütles, et Ühistupanga projekt võib lõppeda hästi ainult juhul, kui nad kannavad Tallinna linnakassasse suured summad tagasi ja loobuvad panga loomisest.

