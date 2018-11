Mõistlik laenamine. Kui otsustate laenu võtta, kaaluge seda hoolikalt

Liising, laen, järelmaks, hüpoteek – võimalus võtta võlgu ja soetada midagi meelepärast kohe on muutunud nii igapäevaseks, et ainult vähesed oskavad elada krediidiasutuste poole pöördumata.

Osa laene on mõistetavad ja põhjendatud, osa tekitab aga üksnes hämmeldust. Sellest, kuidas võtta laenu õigesti, et mitte ebameeldivustesse sattuda, räägivad meile Omega Laenu juhatuse liige Eduard Kimask ja turundusjuht Maria Tulbina.

Laenu annab suur hulk ettevõtteid. Mille poolest erinete sama teenust pakkuvatest pankadest?

Tingimuste poolest. Pangad tegelevad näiteks tagatiseta segmendiga, st tarbijatega, kes võtavad laenu igasuguse tagatiseta. Meil ja ka mõnes teises firmas väljastatakse laen üksnes kinnisvara tagatisel. Tänu sellele on meil soodsamad intressid, oleme otsuste tegemisel paindlikumad ja väljastame laenu ka olukorras, kus pank sellest keeldub. Peale selle teeme meie laenuotsuseid tunduvalt kiiremini. Vähem tähtis pole see, et saame anda laenu ka juhul, kui eluasemele on juba seatud panga kasuks hüpoteek. Mõnes olukorras osutub see päästerõngaks – näiteks juhul, kui tegemist on juba olemasoleva laenu refinantseerimise või ravi eest tasumisega. Teistel juhtudel aitab selline laen lõpetada remonti või teha muid suuri kulutusi, mille jaoks parajasti suuremat rahasummat ei ole.

Eesmärgid on erinevad

Kuid kinnisvara jääb ju panti. Kas on mõtet niimoodi riskida?

Kui võrrelda meid pankadega, siis selgub, et viimastel on lihtsam kliendi tausta kontrollida ja teha laenuotsus ilma tagatiseta. Meie ei saa sellist riski võtta. Märkimisväärne tagatis annab meile garantii, et inimene käitub vastutustundlikult. Peale selle on olukorrad väga erinevad. Näiteks vajab pere uut eluaset, kuid ei suuda esmase sissemakse jaoks raha koguda. Sellisel juhul võetakse olemasolev korter ja soetatav vara tagatiseks ning väljastatakse ostmiseks vajalik summa täies mahus. Hiljem maksab pere laenu vähehaaval tagasi. Teine näide – pank ei saa vajaminevat summat väljastada, kuid inimesel on vaja teha remonti. Ta teab väga hästi, et tuleb maksetega toime. Meie aitame teda.

Kõlab täiuslikult. Kas teil tõesti võlgnikke pole?

On ikka. Just sellepärast tahamegi inimestele öelda, kui oluline on oma otsuseid kaaluda. Eespool loetlesime eesmärke, mille jaoks anname raha hea meelega. Need on põhjendatud ja mõistlikud eesmärgid. Muide, sellise õilsuse hulka võib lisada ka võlgade restruktureerimise. Väga levinud on juhtumid, kui inimesed võtavad kiirlaenu, aga pärast tuleb välja, et nad töötavad üksnes intresside maksmise nimel. Sellisel juhul on lihtsam meie poole pöörduda. Meie anname laenu, mille abil saab kõik kallid (suurema intressiga võetud) laenud tagastada. Seejärel tasub inimene oma võla meile. Hüpoteeklaenud (kinnisvaraga tagatud laenud) on tagatiseta laenudega võrreldes väiksema intressiga ja neid saab pikema aja jooksul tagasi maksta, mis vähendab oluliselt igakuist maksekoormust.

Kinnisvara tagatisel puhkusele

Millised laenud on teie hinnangul mõtlematud?

Kõigepealt tuleks rääkida laenuvõtjate vanuserühmadest. Nagu juba jutuks oli, siis on kinnisvaraga tagatud laenu võtmine küllaltki hillitsev tegur. Üldjuhul on kliendid üle 40-aastased inimesed, kes teevad otsuseid kaalutletult ja adekvaatselt. Kui me küsime laenu sihtotstarbe kohta, siis mõistame, et käitumine on läbi mõeldud – hetke ajel tehtud mõtlematuid otsuseid peaaegu ei tehta.

Kuid on ka teine kategooria, kõige keerulisemad laenuvõtjad, kellele me tahame nende vastutust veel kord meelde tuletada. Tegemist on 20-aastaste vanuserühmaga. Noored, kellel pole üldjuhul oma eluaset, kuid keda nende vanemad on valmis toetama. Oleme Eesti turul töötatud kümne aastaga üht ja teist näinud, kuid vahel üllatume ikka veel, mille jaoks noored laenu võtavad.

Tooge näide.

Hiljutine näide: tuleb noormees, vanemad kaasas. Paneb viimaste korteri kasutatud auto ostuks panti. Osal on hädasti vaja uut telefoni ja vanemad ei suuda kallile võsukesele ära öelda. Mõni võtab laenu, et pulmi pidada, mõni, et puhkusele sõita. Kõike seda tehakse kinnisvara tagatisel.

Kas on olnud juhuseid, mil kliendid on ära kadunud ja korter haamri alla läinud?

Kõike on ette tulnud. Seepärast uurimegi hoolikalt taotleja finantstausta. Näiteks teeb ettevaatlikuks taotleja sagedane töökoha vahetamine. Kuid saage aru – ühegi laenufirma eesmärk ei ole võõrast vara omastada. Teeme kõik, et tagasimaksed katkestanud klient üles leida, aga kui me ei saa temaga ühendust, siis pöördume kinnisvaraomaniku poole. Sellisel juhul võtavad nemad laenu tagastamise kohustuse enda peale.

Tutvuge kõigi tingimustega

Kui laenu võtab kolmas isik, siis milline on kinnisvaraomanike suhe temaga?

Kui kinnisvaral on teised omanikud, lähevad nad laenu vormistamisel notari juurde, kus neile selgitatakse veel kord nende tegu ja vastutust. Me tegutseme rangelt seaduste piires. Sellepärast võetaksegi kliendi kadudes teatud meetmeid. Muide, kui klient võtab ise ühendust ning selgitab, et tema olukord on muutunud ja tal on tagasimaksete tegemisega raskusi, siis tuleme talle alati vastu. Me saame võla restruktureerida. Võime anda paar kuud maksepuhkust, et inimene leiaks töö ega muretseks, et tal kogunevad selle aja jooksul võlad. Püüame leida alati parima võimaliku lahenduse. Äärmisel juhul – tegemist peab olema tõepoolest väga keerulise olukorraga – paneme korteri oksjonile. Enne seda pakume kliendile võimalust püüda see ise maha müüa – see võib osutuda soodsamaks, nii et talle jääb pärast omandi müüki ja laenu tagastamist veel raha kätte.

Kuidas valida sobilikku krediidiasutust?

Inimestele on kõige olulisem saada võimalikult väike intress. Seepärast otsitakse soodsaimaid pakkumisi. Aga enne kui lähete ahvatlevate arvude liimile, küsige pakkumist ja ärge vaadake mitte ainult intressimäära, vaid ka igakuise makse suurust ning kogu tagasimakse summat. Turul tegutseb praegu palju finantsasutusi: pangad, hoiu-laenuühistud ja krediidiasutused. Kõigi tingimused on erinevad. Ärge kiirustage! Uurige iga üksikasja. Vahel ei taga väike intress kõige soodsamaid makseid. Näiteks kasutavad hoiu-laenuühistud sageli pangast erinevat intresside arvutamise meetodit, mis on eksitav klientidele, keda hoitakse väikse intressimäära peal, kuid kelle maksed polegi tegelikkuses kuigi soodsad. Arvestage kindlasti ka seda, et lepingu sõlmimise eest tuleb maksta – osa nõuab raha kohe, osa peab summa kinni väljastatavast laenust.

Paljusid meelitavad kalkulaatorid, mis arvutavad kodulehel miinimumintressi, kuid tegelikkuses vormistatakse laen palju suurema intressiga.

Jah, see pole harv juhus. Meie ei tee kunagi nii, muidu ei pöörduks klient enam iial meie poole. Meie intressid on võimalikult lähedased tegelikele, kuid olukorrad on muidugi erinevad. Näiteks eluaseme soetamiseks anname laenu miinimumintressiga. Juhul kui tegemist on hetketujude rahuldamisega, on intress teistsugune. Igal juhul peab inimene otsust tehes mõistma, et laenad võõra raha, tagastad aga oma.

Tähelepanu! Tegemist on finantsteenusega. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga.