Mõistsin, et riik mulle varajast pensioni ei kingi – ehk kuidas leidis tuntud fotograaf tee finantsvabaduseni?

30. eluaastaks pensionile

Möödus umbes 7 aastat, kui investeerimine tagasi Farra ellu sattus. Ta hakkas lugema Jaak Roosaare raamatuid ning kuulama Kristi Saare ja Tauri Alasi juhitud Investeerimisraadiot, kulutades tunde, et kuulata kõik lindistused ära ning lugeda kõik saadav materjal läbi.

“Ühel hetkel tundsin, et olen piisavalt teooriat lugenud ja on aeg asi taas praktikasse viia. Mõistsin, et pelgalt raha kogumine ei aita mind. See on hea algus, aga sellest jääb väheks,” meenutas Farra, kes oli saanud targemaks ning enam kõiki mune ühte korvi ei pannud. Ta alustas ühisrahastusega ning hajutas oma raha erinevate portaalide vahel ära. Lisaks ühisrahastusele hakkas ta vaikselt portfelli lisama ka teisi varaklasse.

Täna ei kahetse Farra oma ühtki investeeringut. Isegi mitte esimest kõrbemist aktsiaturul. Kuigi rahaline kaotus tundus toona ülisuur, siis omandatud kogemus korvab selle. Nagu Farra ise ütleb, siis: “See kogemus aitas minust kujundada minu.”

Ka võib ta rahulolevalt tõdeda, et tehtud investeeringud on end ära tasunud – ta on oma kunagise eesmärgi praktiliselt saavutanud. Väike vaheeesmärk on olnud Investor Toomase portfelli ületamine ning selle märgi tabamine ei ole enam kaugel.

“Ma soovin, et ma ei peaks muretsema raha pärast ning mul ei oleks kukil tööle minemise kohustust. Tahan nautida vabadust – seda, et saaksin oma vaba aja pühendada perele ning keskenduda rohkem heategevusele. Olen pildistanud erinevaid heategevuslikke üritusi ning sellised projektid on mulle alati olnud väga südamelähedased,” selgitas Farra, kes edaspidi plaanib nii passiivselt kui ka aktiivselt oma investeerimisportfelli ja teadmisi kasvatama hakata.

3 soovitust teistele investoritele

Inimesele, kes tunneb investeerimismaailma vastu huvi, aga pole veel alustanud, soovitab Farra esimene samm ära teha. “Tänasel päeval on väga kerge alustada ühisrahastusest või kasvukontost. Viimase puhul saab investeerimisega alustada suisa paarist eurost. Teooriat saab lõpmatuseni lugeda, aga kui sa ise ei proovi, siis oled pelgalt pealtvaataja,” avaldas ta.

Inimesele, kes juba on investeerimisega alustanud, soovitab Farra leida sõpru/tuttavaid, kes samuti investeerivad. Koos on palju kergem ideid arutada ning nad aitavad majanduskriiside ajal pead selgena hoida.

Loe veel

“Teiseks soovitan investeerimisel emotsioonid välja jätta. Mina tegin oma esimese investeerimisega selle vea, et lasin emotsioonidel võita. Ma ei suutnud enam neid punaseid numbreid näha ning müüsin kahjumiga kõik maha. Kui ma oleksin suutnud tol ajal oma emotsioone kontrolli all hoida või olnuks mul sõpru, kes õelnuks, et küll hinnad taastuvad, siis hetkel oleks mul tollest portfellist väga korralik põhi all olnud. Ilmselt oleksin oma eesmärgi juba saavutanud. Liitintress on imepärane tööriist ning mida varem alustad, seda rohkem saad selle positiivset külge tunda,” rõhutas ta.