Mõjukad pankurid materdavad krüptoraha: bitcoin on petturite ja mõrtsukate sõiduriist

Investeerimispanga Goldman Sachs juht Lloyd Blankfein on üks viimaseid bitcoin’i kõrge kaliibriga kriitikuid ja väidab, et vähem kui 24 tunni jooksul oma väärtusest 20% kaotanud krüptoraha on vaid petturite töövahend.

„Kui mingi asi liigub 20%, siis ei ole see valuuta. See on kuriteo sooritamise vahend,” lausus ta.

Krüptoraha sarjajate kriitikalaviin vallandus jõuliselt pärast seda, kui selle väärtus eelmisel nädalal ööpäeva jooksul enam kui 2000 dollari võrra kukkus. Kui nädala keskel püstitas bitcoin 11 395 dollariga uue rekordtaseme, siis järgmise päevaga kukkus väärtus 9000 dollarini.