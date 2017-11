Mõjukas toru: naftatoru lekkis ja suleti. Nafta hind kerkis 2,5 aasta tipptasemele

Et Keystone'i naftajuhe lekkis läinud neljapäeval, siis see suleti, mis kergitas USAs naftapuuduse tõttu naftahinna kahe ja poole aasta tippu, kirjutas CNNMoney.

Kolmapäeval tõusis USA toornafta WTI hind kaks protsenti, 58,09 dollarile barrelist. See on kõrgeim tase alates 2015. aasta juulist.

Lõuna-Dakotas pääses naftajuhtmest välja umbes 5000 barrelit naftat. Keystone'i naftatoru on oluline tee, mida mööda jõuab Kanadast Albertra provintsi bituumeniväljadel toodetav must kuld toru pidi USAsse.

„On veel vaid paar teist teed kuidas liigutada nafta Kanadast USAsse,“ ütles RBC Capital Marketsi kütusestrateegia juht Michael Tran.

TransCanadale kuuluv Keystone'i mööda voolab tavaliselt 590 000 barrelit naftat ööpäevas.

Keystone'i naftaleke juhtus vaid päevad enne seda kui Nebraska osariik kiitis heaks Keystone XL naftatoru ehituse.

Naftaturu põletavaim küsimus on see, kauaks jääb naftatoru suletuks. TransCanada teatas mõnele kundele, et nad kärbivad nafta kättetoimetamist 85 protsenti või enamgi novembri lõpuni, kirjutas Reuters.

TransCanada keeldus seda kinnitamast, kuid teatas, et nad töötavad regulaatoritega selle nimel, et määrata torujuhtme taasavamise kuupäev.

See pole sugugi esimene kord kui Keystone Lõuna-Dakotas lekkis. 2016. aasta aprillis suleti torujuhe kolmeks päevaks, kuna sealt lekkis umbes 400 barrelit naftat. Lekke puhastamiseks kulus kaks kuud.