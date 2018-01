Moldova rahapesus läbi käinud Eesti pangad on hästihoitud saladus

Täna vastas Moldova keskpank Ärilehe 3. jaanuaril esitatud küsimusele, et mis Eesti pangad olid seotud Krolli uuringus seotud 2012-2014. aasta Moldova pangapettusega, kuhu raha kanti.

Selle uuringu kohaselt kanti läbi pankade miljard dollarit, millest 302,1 miljon dollarit liikus läbi Läti ja Eesti kaudu liikus 51,4 miljonit dollarit väljapetetud raha.

"Selles küsimuses võite pöörduda Eesti regulaatorite pole, kes aitasid Moldova keskpanka rahvusvahelises uurimises,“ teatas Moldova keskpanga pressiteenistus.

Keskpank juhtis tähelepanu, et jälituse analüüsi tulemusena ei saa praegusel hetkel öelda, nagu oleks olnud Eesti raha lõppsihtkoht, kuna nendelt kontodelt võidi teha ülekandeid teistesse sihtkohtadese või kasutati nendel olevaid summasid väärtpaberite ostmiseks. Samuti ei jõutud praegu järelduseni nagu oleks ühegi panga, kuhu klientide raha laekus, juhtkond seotud Moldova pettusega.

Eesti finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm teatas 3. jaanuaril, et „saame teile kinnitada, et finantsinspektsioon on antud kaasusest teadlik. Kahjuks ei saa me antud kaasuse asjaolusid hetkel täpsemalt kommenteerida.“

Rahapesu andmebüroo ei vastanud 3. jaanuaril esitatud küsimustele.