Möll algab? Kopli liinidel peetakse esimese uue maja sarikapidu

Sarikapärja võtavad maha abilinnapea Eha Võrk, OÜ Fund Ehitus juhatuse liige ja ehituse projektijuht.

Tallinna linna omandis olnud Kopli liinide kinnistute avaliku enampakkumise võitis OÜ Fund Ehitus, ala nüüdisaegseks elukeskkonnaks väljaarendamist alustati sel kevadel.

„Arendaja võttis kohustuse hoonestada omandatud ala vastavalt oma pakkumises esitatud linnaehituslikule visioonile ning peab tagama ka ala infrastruktuuri väljaehitamise," ütles abilinnapea Eha Võrk. „Arendaja kujundab selle miljööväärtusliku Kopli piirkonna turvaliseks ja peresõbralikuks terviklikuks elukeskkonnaks, mis on eriti sobiv noorperedele. Rannale on ette nähtud promenaad ning spordi- ja mänguväljakud. Uushoonestuse planeerimisel on suures osas aluseks võetud olemasolev teedevõrk ning säilitatakse ka olemasolevad munakivikattega teed."

Kopli liinide alale rajatakse endiste hoonete mahte järgivad korterelamud, samuti elurajooni teenindavad asutused ja kaubandusteenindusettevõtted. Uushoonestamisel tuleb arvestada ka säilitatavate hoonetega arhitektuurilt ja mahtudelt kokku sobimisega," lisas Võrk.

Parkimine on lahendatud kruntidel, hoonestuse maa-alustel korrustel ning osaliselt ka avalikel tänavatel. Julge nüansina on OÜ Fund Ehitus teinud ettepaneku lisada Sepa ja Maleva tänava ristumiskohta planeeritud hoonemahule täiendav kõrge osa, millest saab kujundada Kopli liinide maamärgi.