Mõned näpunäited enne korteri müükipanemist

Martin Vahter Foto: Andres Putting

Kõik, kes on vähegi kinnisvaraportaale sirvinud, on märganud kuulutusi ja pilte, mis pehmelt öeldes ei kannata kriitikat. Öeldakse, et üks pilt on tuhat sõna. Samas soovitaks müüjatele, et enne kui kutsuda fotograaf või hakata ise pilte tegema, tasuks silmas pidada mõnda näpunäidet.