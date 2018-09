Monese pikaajaline investor: tegu on kõigi aegade suurima omataolise investeeringuga Eesti idufirmadesse

Stanislav Ivanovi kommentaar:

Täna avalikustatud investeering näitab riskikapitalimaailma suurte tegijate erakordselt kõrget usku Monese'sse. Eesti idufirmade seas on tegemist üldse suuruselt kolmanda tehinguga ja kõigi aegade suurima Series B tehinguga.

Meie hallatav fond investeeris Monesesse seemnefaasis 2014. aastal ja oleme sellest alates kõikides investeerimisvoorudes kaasa löönud. Kui vaadata Monese tegevusvaldkonna potentsiaali, siis on firma senised saavutused alles pika tee algus. On järjest ilmsem, et maailm vajab radikaalselt paremat pangandusteenust ja Monese suudab oma läbimurdelise lähenemisega seda kindlasti pakkuda. Täna juba üle 600 000 kasutajaga Monese kohta kuuleme tulevikus uudiseid veelgi kiiremast kliendibaasi kasvust ning uute toodete turuletoomisest.

Monese üks edu faktoritest on selle juhid. Juba esimesest kohtumisest alates oli ilmne, et Norris Koppel on üks silmapaistvamaid ettevõtjaid. Muljetavaldav, kui palju ta on suutnud suhteliselt lühikese ajaga oma esialgsest visioonist realiseerida.

Monese on olnud Tera Ventures'i jaoks suurepärane investeering ja hea näide meie üldisest investeerimisfookusest - globaalse ambitsiooniga läbimurdelised startupid, mis tehnoloogia abil ehitavad radikaalselt paremat tulevikku. Meil on oleme uhked oma teiste taoliste portfelliettevõtete üle nagu GrabCAD, Jobbatical, Cleveron, Scoro, Realeyes, Lingvist, jt. Kõigilt neilt tasub loota palju huvitavaid uudiseid.