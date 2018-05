Monsanto võib saada ajaloolise kohtukaotuse. Vähki surev mees süüdistab suurfirmat enda glüfosaadiga mürgitamises

46-aastane DeWayne Johnson pole valmis surema. Aga kuna vähk on metastaseerunud läbi kogu tema keha, annavad arstid talle elada vaid paar kuud. Nüüd loodab mees, et näeb veel ära selle, kuidas GMO-seemnete gigant Monsanto tema surmas süüdi jääb, kirjutab Guardian.

18. juunil saab Johnsonist esimene inimene, kes on kohtus Monsantot süüdistanud populaarse putukamürgi Roundup vähkitekitava toime varjamises. Mees töötas aednikuna kooli territooriumil, kus ohtralt Rounduppi kasutati.

Paljastunud on Monsanto ettevõttesisene kirjavahetus, millest võib järeldada, et firma on pikka aega teadnud glüfosaati sisaldavate mürkide nagu Roundup kantserogeensusest, aga on püüdnud vastavaid teadusuuringuid mõjutada ja nii avalikkust eksitada.

Johnsoni kaasus ei jää aga sugugi viimaseks. Nimelt valmistuvad juba tervelt 4000 inimest ühiselt Monsantot kohtusse andma, kuna viimase tooted on nende sõnul neis endis või lähedastes vähki tekitanud.

Monsanto ise väidab, justkui oleks nende tooted "tõestatult ohutud" - loogiliselt võttes on see vigane arutluskäik, kuna igal tootel võib alati olla ohtlikke omadusi, mida pole lihtsalt veel suudetud teaduslikult tõestada. Näiteks võib tuua tubaka, mille suitsetamise ohtlikkus oli paljudele selge juba enne, kui selle vähkitekitavate omaduste mehhanismi lõplikult teaduslikult demonstreeriti.