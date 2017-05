Montrealis teeb kurja võimas üleujutus. Kanada saatis armee appi

Kanada osariiki Quebeci on tabanud rängad üleujutused, mistõttu pühapäeval kuulutas Montreali linn välja hädaolukorra.

Rängad sajuhood tabasid linna juba reede hommikul, tuues kaasa aastakümnete suurima üleujutuse. Nüüd on juba Quabeci osariigi 126 kohaliku üleujutust üleujutustsoonis. Montrealis on pidanud üleujutuste tõttu kodu maha jätma 221 inimest, kirjutab Reuters. Kanada armee on andnud 1200 sõdurit üleujutustega tegelemiseks.

Kanada väljaanne GlobalNews muretseb, et kuigi üleujutused on kõikjal, siis kas kõik on kindlustuste poolt kaetud? Kanadas teeb ekstreemne ilm keskmiselt aastas 400 miljonit dollarit kahju. Kanada kindlustusbüroo töötaja Peter Karageorgos ütles, et summa on kasvanud. Aastatel 2008-2009 tegi ilm aastas kahju sada miljonit dollarit.

Kümne aasta jooksul 2003-2012 on üleujutused linnades teinud ple 20 miljardi dollari kahju.

Suurlinnades läheb üleujutatud keldrikorrus maksma keskmiselt 42 000 dollarit ja kindlustus ei kata kahju 100%.