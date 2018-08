Mööblimaja juht Läti Ikeat ei karda: õnneks pole poliitikud mööbliaktsiisi kehtestanud

Et Lätis hakkab Riia lähedal avamiseks valmis saama Rootsi odavsisustuskauplus Ikea, võib karta, et eestlased saavad veel ühe põhjuse Lätis käimiseks.

„Ikea poe avamine Riias ei tohiks eriti tõsiselt Eesti mööbli jaekaubandusele mõjuda, sest ka senini need inimesed, kes tundsid huvi Ikea mööbli vastu, said seda osta tunduvalt ligemalt, Helsingist,” ütles Mööblimaja ASi juhataja Raivo Eensalu. „Lätist käivad inimesed alkoholi ostmas meie ebaõnnestunud riikliku aktsiisipoliitika pärast. Õnneks pole mööblile veel aktsiise kehtestatud ja mööblirallit Lätti kindlasti ei toimu. Pealegi saab Läti paremat mööblit osta ka meie mööblikauplustest ja enamvähem sama hinnaga kui Lätist.”

Keegi pole hinnanud seda kui palju ostetakse mööblit välismaalt. Vastav riiklik statistika puudub, märkis ta. Ta oletas, et ainult mõned rikkamad inimesed tellivad omale mööblit Itaaliast või mujalt tuntud firmadelt ja Eesti mööbliturust moodustab see alla protsendi. Lihtsam on osta välismaa mööblit või tellida kataloogide järgi vastavalt oma soovidele meie mööblikaupluste kaudu.

Mööblimaja ASil läheb hästi, esimese poolaasta müük kasvas üle 10 % eelmise aastaga võrreldes, ütles ta. Väike tagasilöök oli juulis, aga selle paneks kindlasti kuumade ilmade arvele, kui enamus inimesi suundus ülekuumenenud linnakorteritest maakodudesse ja mujale puhkama.