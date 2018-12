Mööblitööstur Jaak Nigul: Eesti ole nii vähe korrumpeerunud maa, kui meile meeldib arvata

Siiri Liiva siiri.liiva@arileht.ee RUS

Tarmeko omanik Jaak Nigul Foto: Raido Vint, Delfi/ Eesti ajalehed

Detsembri alguses Tartu linnavolikogust ametnike palgaralli tõttu lahkunud mööblitöösturile ei meeldi, et esimene asi, mida poliitikud päras valituks saamist tõstma hakkavad, on nende enda palgad. Ka on ta seda meelt, et Eestis on korruptsiooni arvatavast rohkem.