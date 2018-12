Mööblitööstur: me ei pea sellepärast võõrtööjõudu sisse tooma, et meil on väga palju laiskvorste

Valitsus otsustas hiljuti Est-Fori tselluloositehase eriplaneeringu lõpetada – kuigi nad oleksid võinud ka uuringuala muuta. Mida te sellest otsusest arvate?

Kahju on. Ühest küljest sellepärast, et jäeti uurimata, kas Eestisse saaks sellist tehast rajada. Teine asi muidugi on see, et kuna Eestis on puidukeemiatööstust suhteliselt vähe – võrreldes meie naaberriikidega –, jääb meil teenimata väga suur lisandväärtuse hulk. See on meile majanduslikult äärmiselt kahjulik otsus.

Kas siin mindi siis odava populaarsuse teed?

Ma usun küll, jah, et valimised mõjutasid seda päris palju. Meil pole ju viimasel aastakümnel selliseid valitsusi olnud, kes julgeksid mingeid ebapopulaarseid otsuseid teha.

Kui tõenäoliseks te ise peate, et see tehas ükskord Eestisse tuleb?

Seda oleks väga vaja. Kui metsa raiutakse, siis tüvest tekib paratamatult ka paberipuu ja küttepuu. Järelikult oleks tark sellest midagi teha – midagi sellist, millest saaks võimalikult palju lisandväärtust, mida saaks ühiskonnas ümber jagada. Kui me puitu kõrgematele astmetele ei väärinda, siis me lihtsalt jääme tohutust hulgast rahast ilma.