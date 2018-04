Moodne põrgu. USA suurlinn üritab rängalt laastanud küberrünnakust taastuda

Atlanta linnajuhid veetsid laupäeva oma kontorites, püüdes taastada üheksa päeva tagasi küberrünnaku tõttu rivist välja löödud kriitilisi arvutisüsteeme, kirjutas Reuters.

Politsei ja teised ametiasutused on kulutanud terve läinud nädala selleks, et panna kokku digitaalse töö tulemused, luua uued audititabelid ja viia töö üle mobiiltelefonidele. Sellised on USAd tabanud ühe rängima lunaraharünnaku tagajärjed.

Kolm linnavolikogu liiget kasutavad koos ühte sülearvutit pärast Atlantat tabanud küberrünnakut, kus viirus krüpteeris andmed ja jätkuvalt ei võimalda ligipääsu elutähtsatele süsteemidele.

„See on erakordselt häiriv,“ ütles linnavolikogu liige Howard Shook, kelle sõnul on linnavalitsus kaotanud 16 aastat digitaalseid andmeid.

Reutersi ajakirjanikul oli võimalus näha ühte arvutit, kus failinimedesse on tekkinud lisandid nagu weapologize ja imsorry.

Lunaraharünnakud on aastaid tõusutrendis. Varasemad rünnakud on peatanud tehaste töö, sundinud haiglaid patsiente minema saatma ja sundinud kohalike päästeteenistusi hakkama käsitsi tööd tegema.

Tavaliselt muudab lunavara andmed kasutamatuks, kuid ei varasta neid. Atlanta linn ei usu, et linnaelanike andmed on sattunud häkkerite kätte, kuid päris kindlad nad selles ei ole.

Linnaametnikud keeldusid rääkima kahjude ulatusest, kuid mõnede linnaaasutuste sealhulgas kohtute ja veeameti tegevus on peatunud.

Loe veel

Atlanta linnastus elab umbes kuus miljonit inimest. Linnaametnikud rääkisid, et politseiandmeid ja rahandusdokumente pole võimalik kasutada. Häkkerid nõuavad nende kasutuskorda seadmiseks vajalike digivõtmete eest eest 51 000 dollarit bitcoinides.

„Kõik mis oli kõvaketastel on läinud,“ ütles linnaaudiitor Amanda Noble. Ta avastas 22. märtsil arvutit sisse lülitades, et faile ei saa avada. Failid olid krüpteeritud SamSam nimelise arvutiviiruse poolt. Ilma lunaraha maksmata ei saa neid kasutada. Linnametnikud tormasid tema juurde öeldes, et ta lülitaks arvuti välja enne kui see teisi nakatab. Nüüd töötab ta isikliku sülearvutiga ja otsib nutitelefoniga infokilde käimasolevate projektide kohta epostisõnumitest. Tema sõnul pole kõik arvutid kahjustatud. Näiteks auditiameti 18 arvutist kümme on töökorras.

Noble sõnul on kohalikud omavalitsused nii riskidele avatud, kuna kasutavad väga palju erinevaid arvutisüsteeme. Jaanuaris valmis küberjulgeoleku audit, milles toodud soovitusi hakati juurutama enne lunavararünnakut. Auditis soovitati, et andmeid säilitataks paremini ja palgataks rohkem IT-töötajaid.

Shook kardab, et kui palju läheb süsteemide taastamine linnale maksma. Ta kasutab koos teiste ametnikega ajutiselt vana sülearvutit.

„Kõik on nii aeglane,“ kurtis ta. „Ikka täiesti sürreaalne kogemus on selline andmete kasutamatus.“

Atlanta politsei pöördus tagasi arhailise süsteemi juurde. Nimelt kirjutati andmed paberile. Samas ei saa nad ligi osale uurimisandmebaasidele. Nädalavahetusel on olukord nii palju paranenud, et taas tehakse digitaalseid politseiraporteid.

Ametnikud keeldusid avalikustamast, kui paljudest serverites olevatest andmetest on tehtud koopiad ja millist informatsiooni on võimalik kasutada lunaraha maksmata.

Linnapea Keisha Lance Bottoms keeldus ütlemast, kas linn maksis enne 28. märtsi tähtaega lunaraha või mitte. Shook, kes juhib ka linnavolikogu rahanduskomiteed, ütles, et ei tea kas häkkeritega peeti läbirääkimisi, kuid tundub, et tähtajaks raha ei makstud.

Atlantat abistav FBI soovitab tavaliselt lunaraha mitte maksta. FBI ametnikud keeldusid kommentaaridest. Ka NSA abistab linna, kuid ei olnud valmis pikemaks kommentaariks.