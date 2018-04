Moodsas laos valmib rakendus nagu rätsepaülikond

Tallinki tugiteenuste juht Marko Jurkatamm kirjeldab väljakutseid: „Suur osa meie ettevõtte käibest tuleb laevadelt, mis tähendab, et kauplused ja restoranid peavad olema korralikult varustatud. Kui laev hiivab ankru, siis peab kõik vajalik pardal olema. Kui vajalikke kaupu seal pole, siis pole ka midagi müüa. Tallink soetab kaupu kogu Euroopast. Näiteks parfüümid, kosmeetika, alkohol ja tubakas soetatakse otse tootjatelt. Paljud kaubad, eelkõige toiduained, tulevad Eestist,” selgitab ta.

Aastaid olid Tallinkil laod ja kaubatarnetega seotud logistikapartnerid mitmel pool Läänemerd. 2013. aastal analüüsiti olukorda ning otsustati laondus tsentraliseerida. Kaheaastase planeerimis- ja aastase ehitustöö tulemusena valmis võimas logistikakeskus Maardus.

Tallinki ladusid iseloomustavad paberivabadus, telemaatilised lahendused ning logistikaprogrammide ühitatus finants- ja raamatupidamisprogrammidega. Paberivabadus tähendab, et saatelehed ja kaustad on jäänud minevikku – töö laos käib käsiskannerite ja nutitahvlite abil.

Kuna Tallinki transpordis ja logistikas on tegevused suunatud efektiivsusele, siis on vähenenud laevade sadamas viibimise ajad, seda eriti kiirlaevade puhul. Autotranspordi lossimise ja laadimise protsessid on laevades väga intensiivsed, mis on tinginud selle, et paljude erinevate kaubatarnijate kaubad on koondatud ühtsesse tarnesse, mis toimub läbi logistikakeskuse ning viiakse sealt treileris ühtse tarnena laevale. Telemaatiliste lahenduste abil saab GPSi vahendusel jälgida, kus parajasti asub vajalik treiler konkreetse kaubaga. Toiduainete kauplustesse ja restoranidesse tarnimine on alati täppistöö, kuid seda eriti siis, kui kauplus või restoran kindlal ajahetkel „ankru hiivab” ning merele liigub. Tarneprotsessi käigus toimuvad treilerite uste vajalikud avamised ning sulgemised kontrollitakse samuti nutika rakenduse abil.

Paralleelselt logistikasuuna arenguga vahetas Tallink välja ka finants- ja raamatupidamistarkvara, mis ühitati logistikatarkvaraga.

„Kasutatame ettevõtte ERPi Oracle eBS tellimuste ja raamatupidamise moodulit ja laomajanduse korraldamisel infotehnoloogia ettevõtte RIS OÜ WMS lahendusi,” selgitab Marko Jurkatamm ning rõhutab selle otsuse olulisust – nüüd toetab IT-süsteem logistilisi protsesse.

Veel üheks Tallinki ladude inimtööjõudu säästvaks lahenduseks on SSI Schäfer laoriiulisüsteemid ja seadmed. Tänu nende nutikatele riiulite hoitakse märkimisväärsel määral kokku laopinda ning optimeeritakse laotöötaja aega ning liikumisraadiust. Tark riiul „kohendab” end täpselt nii, et vajalik kaup asuks operaatorile võimalikult lähedal.

Võtmed vajusid ajalukku

Moodsad laolahendused pole vaid suurte börsiettevõtete pärusmaa, neist on kasu ka väikeettevõtele ning isegi eraisikutele.

Üheks kenaks näiteks on Kookoni Nutilaod, kus ettevõtte juhatuse liikme Mikk Arakase sõnul on nutikas mobiilirakendus võimaldanud „võtmed ajaloo prügikasti heita”.

Kookoni süsteem on lihtne. Hetkel pakub Kookon Nutilaod laoruume Tallinnas kolmes erinevas asukohas, suurusega 20–150 m2. Pole vahet, kas oled ettevõte või eraisik, kodulehe abil saad valida oma laovajaduse ning sõlmida üürilepingu.

Kookoni esindajaga kohtutakse laoruumi üleandmisel, kus uus klient saab tervitusmeened ning üleandmise-vastuvõtmise akti.