Moskva anomaalia: Venemaa pealinnas palgad vähenevad

Moskvalastel ei lähe hästi: statistilised andmed tunnistavad, et Venemaa pealinnas palgad väheneva, kuigi riigis tervikuna on nad tõusuteel, vahendab Gazeta.ru. Seejuures vähenevad venemaalaste reaalsed sissetulekud juba neljandat aastat järjest.

Selle aastas algusest on Venemaa pealinnas keskmine palk langenud 8,4%. Kui jaanuaris teenisid moskvalased 73 800 rubla (1062 eurot), siis idanaabri statistikaameti Rosstati viimastel, augustikuu andmetel teenisid nad vaid 67 600 rubla (973 eurot).

Eksperdid põhjendavad langust sesoonsusega. „ Langus on tingitud sesoonsusest. August on puhkuste aeg ning inimesed said puhkuserahad juulis või juunis,“ oletab Maailmamajanduse ning rahvusvaheliste suhete instituudi RAN direktori asetäitja Jevgeni Gontmaher.

Paraku vähenevad palgad ka eelmise aasta augustiga võrreldes: langus on 1,6%.

Varem on Moskva statistikakeskus teatanud, et selle aasta algusest on palgad eelmise aasta sama ajaga võrreldes tõusnud 8,5% ning keskmise palgana nimetati 91 800 rubla (1321 eurot). Väljaütlemine tekitas pealinna elanikes hämmeldust ning elevat arutelu ja vastukaja sotsiaalmeedias. Hiljem selgitas Mosgorstat, et number puudutab vaid suuri ning keskmise suurusega ettevõtteid.

Venemaa rahandusminister Anton Siluanov lubas telekanali Rossija1 pühapäevaõhtuses saates, et tuleval aastal tõuseb Venemaa reaalpalk 4%. Samuti lubas ta, et eelarveliste asutuste töötajate palgatõusu inflatsioon ära ei söö. Prognooside kohaselt on Venemaa inflatsioon selle aasta 3,2% asemel järgmisel aastal 3,7%.

Venemaa keskmine nominaalpalk on viie aastaga kerkinud 44% ning Rosstati viimastel andmetel on see 38 000 rubla ( 547 eurot). Olukord on aga piirkonniti väga erinev ning keskmine palk ulatub paljudes kohtades vaid napilt 20 000 rublani (288 eurot). Seejuures on keskmine palk tänavu jaanuarist kerkinud 5%. Umbes sama suur on olnud ka aastane kasv mulluse augustiga võrreldes.

Mediaanpalk ehk summa, millest pooled inimesed teenivad vähem ning pooled rohkem, on Venemaal 30 000 rubla (432 eurot) ringis.

Reaaltulud vähenevad

Rosstati andmetel vähenesid venemaalaste reaaltulud oktoobris eelmise aasta sama ajaga võrreldes 1,6%. Varasemal kahel kuul oli vähenemine väiksem, -0,3%. Gazeta.ru märgib, et sellise tempoga jätkates on ebatõenäoline, et aasta kokkuvõttes plussi jõutakse. Kuigi valitsus prognoosib reaaltulude kasvuks selle aasta kokkuvõttes 1,2%.

Kui tõesti ka plusspoolele jõutakse, siis saab sissetuleku kasv olema positiivne vaid paberil ehk statistiliste arvestuste eripära tõttu ning tegeliku eluga ei ole sellel mingit seost, märgib ajaleht.

Reaalsed sissetulekud vähenevad Venemaal juba neljandat aastat järjest. Kui 2014. aastal vähenesid reaalsissetulekud 0,7%, siis 2015. aastal juba 3,2% ning eelmisel aastal 5,9%.

Strateegiliste algatuste keskuse juhi Aleksei Kudrini sõnul on Venemaa peamine probleem Venemaa madal elatustase ning riigi elanike vaesus. Kudrin lausus, et Venemaa tasemel SKT juures on see häbiväärne.

„Võib rääkida igasugustest asjadest, kuid kõige olulisem eesmärk on inimeste heaolu. Elatustase langeb meil juba kolm aastat ning tekitab täiendavat vaesust. Riigis praegu vaesus kasvab,“ kinnitas endine rahandusminister.