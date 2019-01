MTA ametnik: ei tasu ootama jääda, et äkki keegi ei saa teada välismaal teenitud tuludest

Ühtlasi ei tähenda see, et kui välismaal teenitud tulud deklaratsioonile ei ilmu, siis on inimene justkui puhtalt pääsenud.

„Riikidevaheline andmevahetus läheb iga aastaga järjest paremaks. Inimestel ei tasu jääda ootama, et äkki keegi ei saa teada. Pigem on nii, et hiljem saadakse teada ja kuna tulud tuleb deklareerida õigesse aastasse, siis võib lisanduda intress. Tasub ikka ise õigel ajal deklareerida, seda väiksem on juurdemaksmise kohustus," märkis Liivamägi. Kui välistuludelt maks maksmata jätta, hakkab 1. oktoobrist jooksma intress, mis on 21,9% aastas.

MTA teenuste osakonna teenusejuht Hannes Udde rõhutas samuti, et Eesti residendil tuleb tulud ise deklaratsioonile kanda. „Kui oled Eesti resident, siis tuleb deklareerida kõik maailma tulud. Kui kuskil välismaal on tulumaks kinni peetud, siis võtame selle arvesse," selgitas ta.

