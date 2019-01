Udde sõnul tekitaks suurem aktsiisi langetamine ka kaupmeestele surve hindu alandada ja see võiks omakorda vähendada nende inimeste arvu, kes Lätti alkoholi järele sõidavad.

MTA maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi märkis aga, et praegu on siiski raske hinnangut anda. „Arvan, et mingis osas on kaupmehed valmis hindu langetama. Eks nemad tunnevad ka seda valu, et ei osteta siit nii palju alkoholi, vaid minnakse Lätti. Selle võrra on nad valmis hinnas alla tulema," sõnas ta.