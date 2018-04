MTA: ei ole välistatud, et osad ettevõtjatest varjasid firmaautoga erasõitude tegemist, kuid kõigi peale ei saa näpuga näidata

Maksu- ja tolliamet tunnistab, et firmaautode ümberregistreerimise laine eraisikutele näitab, et osad ettevõtjatest varjasid erasõitude tegemist firmaautoga, kuid kokkuvõttes on positiivne, et seadusemuudatuse tõukel hakati autosid tegelikule kasutuse järgi ümber registreerima.

Valitsuse otsus firmaautode erasõitudeks kasutamist võimsuse alusel maksustada põhjustas juba eelmise aasta lõpus rohkesti ümberregistreerimisi. Juriidiliselt isikult vormistati detsembris eraisikule ümber üle 4000 sõiduauto, tavapärasega võrreldes üle nelja korra rohkem. Jaanuaris vormistati ümber 2950 sõiduautot ning veebruaris-märtsis vastavalt 1415 ning 1337 firmaautot.

Maksu- ja tolliameti (MTA) kommunikatsiooniosakonna juht Rainer Laurits ütles, et ei ole välistatud, et osad ettevõtjatest varjasid erasõitude tegemist ettevõttele kuuluva sõiduauto või muu sõidukiga, kuid see ei tähenda, et näpuga saaks näidata kõigi ettevõtjate peale. "Tegemist on maksumoraali küsimusega, mis on ühiskonnas juba laiem teema," kommenteeris ta suurt ümberregistreerimiste arvu.

MTA hinnangul on seadusemuudatuse tõukel vormistatud ümberregistreerimised kokkuvõttes pigem positiivne ja rohkem läbipaistvust toonud muutus ning praeguseks on ümberregistreerimiste maht saavutanud oma tavapärase taseme. "Ettevõtted hindasid oma kulusid ja võõrandasid autod nende tegelikele kasutajatele ehk nüüd on autode tegelik kasutus rohkem selgem," rääkis Laurits.