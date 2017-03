MTA hakkab avaldama ettevõtete käibeid ja töötajate arvu

Alates 10. aprillist avaldab maksu- ja tolliamet oma kodulehel lisaks tasutud maksude summadele veel ettevõtete käibed ning töötajate arvu kvartaliandmeid.

Kaubandus-tööstuskoja hinnangul aitab kord kvartalis ettevõtete lõikes andmete avalikustamine kaasa konkurentsitingimuste õiglasemaks muutmisele ning võimaldab väärtustada töökohti loovaid tööandjaid.

Kaubanduskoja peadirektor Mait Paltsi sõnul on see samm õiges suunas. „Ettevõtjad soovivad ausat ettevõtluskeskkonda ning ettevõtte töötajate arvu ja käibe suuruse avaldamine aitavad sellele kaasa. Seda eelkõige ühiskondliku kontrolli vaatenurgast,“ lausus ta. „Kõik võimalikud meetmed paisuva maksuaugu vähendamiseks ja ausa konkurentsi tagamiseks on alati tervitatavad ning ootaks nende aktiivsemat esitamist nii poliitikutelt, ametnikelt kui ka erinevatelt organisatsioonidelt,“ ütles Palts.

Tasutud summad avalikustatakse iga kvartali kohta kvartalile järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks. Esmakordselt avaldab MTA tasutud maksude andmed koos käivete ja töötajate arvuga 10. aprillil 2017. aasta I kvartali andmetega.

MTA peadirektori Rivo Reitmanni sõnul on ameti soov hakata üha enam ettevõtjatelt kogutud andmeid neile kasulikul viisil tagasi peegeldama. „Lisaks tasutud maksude tabelis käivete ja töötajate arvu andmete lisamisele oleme ettevõtjatele mõeldes loonud ka spetsiaalse maksuandmete tõendi, mille abil saavad tehingupartnerid anda üksteisele ülevaate oma majandustegevusest,“ rääkis Reitmann.

Maksuandmete tõendile saab kuvada ettevõtte andmed tööjõu, palga, käivete ja maksuvõla kohta ning saata need otse läbi e-maksuameti/e-tolli digitempliga tehingupartnerile. „Niimoodi saavad tehingupartnerid suurendada kindlust, et mõlema poole maksuasjad on korras. Sellega suurendame tõenäosust, et ka sõlmitud tehing õnnestub,“ selgitas Reitmann.