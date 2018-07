MTA pidas kinni postiga narkootikume tellinud Soome kodaniku

Maksu- ja tolliameti (MTA) narkotalituse töötajad pidasid aprilli lõpus kinni Eestis elava Soome kodaniku, kes tellis postiga vähemalt 34 korral erinevaid narkootilisi aineid, psühhotroopseid ravimeid ja anaeroobseid steroide.

Esitatud kahtlustuse kohaselt tellis 41-aastane mees narkootilisi ja psühhotroopseid aineid erinevaid konspiratiivmeetmeid kasutades Tallinnasse vanalinna ja Põhja-Tallinna piirkonda ajavahemikul 8. mai 2017 kuni 23. aprill 2018.

„Kuigi tegevus oli mehel hästi läbi mõeldud, said uurijad jälitusmenetluse tulemusel kahtlustatava isiku välja selgitada ja kinni pidada,“ kommenteeris kriminaalasja kohtueelse menetluse juht, Põhja Ringkonnaprokuratuuri prokurör Grete Vahtra.

Samal päeval, kui kahtlustatav kinni peeti, otsiti läbi tema valduses olevad sõidukid ja korterid. Läbiotsimistega leiti narkootikumide käitlemisele viitavaid esemeid, erinevaid narkootilisi aineid, sealhulgas amfetamiini, metamfetamiini, MDMAd, marihuaanat ja psühhotroopseid ravimeid ning anaeroobseid steroide, mille omandamiseks puudusid raviarsti retseptid.

Maksu- ja tolliameti narkotalituse juhataja Raul Koppelmaa: „Tundub, et postipakke tellides võib inimestele jääda mulje, et keelatud ainete tellimisega vahele jäädes ei vii jäljed nendeni. Siiski näitab korduv praktika, et MTA kontrollimeetmed on tõhusad ning narkootiliste ainete tellija saab karistatud.“