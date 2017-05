MTA tabas riiki poole miljoniga tüssanud maksupetturid

Teisipäeval pidasid maksu- ja tolliameti uurimisosakonna ametnikud paralleelselt Tartus ja Tallinnas kinni kokku neli isikut, keda kahtlustatakse eriti suure kahjuga maksupettuse toimepanemises.

Kahtlustuse kohaselt esitas kõnealune osaühing oma juhatuse liikme tegevuse läbi käibedeklaratsioonides valeandmeid maksukohustuse vähendamise eesmärgil, mille tulemusel jäi riigile laekumata käibemaksu summas 460 000 eurot. Kolme isikut kahtlustatakse toimepandud maksukuriteole kaasaaitamises.

Kahtlustatavad korraldasid Leedust ja Lätist peamiselt suhkru ja tatra toomist Eestisse ning kaup vormistati siin variäriühingute nimele. Seejärel müüdi kaup võltsitud arvete alusel kahtlustuse saanud osaühingule, mis müüs omakorda kauba Eestis tegutsevatele suhkru ja tatra kokkuostjatele.

Mainitud osaühing ning selle juhatuse liige esitasid variäriühingutelt väljastatud võltsarvete alusel igakuistes maksudeklaratsioonides valeandmeid, et vähendada maksukohustust. Teised kolm kahtlustatavat kontrollisid variäriühinguid ja väljastasid võltsarveid.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Allar Nisu sõnul on oluline, et kuritegelikule skeemile jälile saadi. „Taoline maksupettuste toimepanek mõjutab tugevalt turgu ning muudab ausate ettevõtjate jaoks konkureerimise oluliselt keerukamaks,“ ütles Nisu. „On arusaadav, et äritegevuse eesmärk on teenida võimalikult kõrget kasumit, kuid seejuures tuleb jääda seaduse piiridesse,“ lisas prokurör.

Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna Lõuna talituse juhataja Raul Tiganiku sõnul on käibemaksupettuste skeeme erinevaid, kuid ühine joon on reeglina see, et tekitatakse kauba ostu-müügitehingute ahel. „Selle käigus jätab üks lülidest riigile käibemaksu tasumata, kuid kauba viimasena soetanud ettevõte esitab riigile deklaratsiooni käibemaksu tagasisaamiseks. Käibemaksukahju moodustab varimajandusest endiselt kõige suurema osa ja seetõttu oleme oma jõud jätkuvalt suunanud selliste kuritegelike ahelate lõhkumisse,“ lisas Tiganik.

Kriminaalmenetluse käigus on maksunõude täitmise tagamiseks arestitud erinevat kahtlustatavate vara.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viib läbi maksu- ja tolliameti uurimisosakond ning seda juhib Lõuna ringkonnaprokuratuur.