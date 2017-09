MTA: Välismaal tankimise maksukahju on hinnanguliselt 20 miljonit eurot

Maksu- ja tolliameti teabeosakonna juhataja Janek Leisi kommenteeris Eesti transpordisektori erialaliitude ühispöördumises olevaid numbreid.

„Väljastpoolt Eestit tankimise mõju hindamisel tuleb arvestada, et ka enne 2017. ja 2016. aastat tankisid Eesti transpordiettevõtted suurtes kogustes välismaal, tehes tellimusvedusid väljaspool Eestit. Oluline on aga teha vahet ka sellel, kui palju on tankimine väljapool Eestit suurenenud,“ kirjutas ta.

“Maksu- ja tolliametile kättesaadavate käibemaksutagastuste andmete põhjal on terve aasta jooksul Eesti transpordiettevõtete väljaspool Eestit tankimise maht tõepoolest suurusjärgus 100 miljonit liitrit. Väljaspool Eestit tankimine on aga hinnanguliselt kasvanud aasta lõpuks 40 miljoni liitri võrra,” teatas ta. “Välismaal tankimise maksukahjuks hindame nende andmete põhjal 20 miljonit eurot, mis on ka kooskõlas rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosiga.”