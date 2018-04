MTA võttis kütusepettuses kahtlustatavad vahi alla

Harju Maakohus rahuldas Põhja Ringkonnaprokuratuuri taotlused ning isikud võeti vahi alla. Neile etteheidetav kuritegu – eriti suures ulatuses maksukohustuse varjamine – on esimese astme kuritegu, mille puhul on võimalik isikuid karistada ühe- kuni seitsmeaastase vangistusega.

Samuti arestis kohus avalik-õigusliku nõude tagamiseks ka mitmele kahtlustatavale kuuluvat vara, kokku ligi 280 000 euro väärtuses. „Tõhusaim vahend, millega majanduskuritegevuse vastu võidelda, on just kriminaaltulu arestimine ja selle edasine konfiskeerimine. Aasta-aastalt on prokuratuur koostöös uurimisasutustega suutnud konfiskeeritava vara hulka suurendada ning jätkuvalt lähtutakse põhimõttest, et keegi ei tohi kuriteo arvelt rikastuda,“ märkis Silvia Kruusmaa.

Terje Langi sõnul on kütus jätkuvalt valdkond, kus suuremahuliste maksupettuste korraldamine on aktuaalne, avaldades sellega negatiivset mõju nii ausale konkurentsile kui maksude laekumisele. „Kütuse valdkonna pettuseid iseloomustab asjaolu, et kütuseturu järelevalveks puudub seni operatiivne ülevaade hoiuteenuse pakkujate rendimahutites liikuva kütuse üle, kus võib toimuda nii kütuse ebaseaduslik tootmine kui ka kauba olemuse muutmine. Seda olukorda aitab aga alates 2019. aasta veebruarist lahendada kütuse käitlemise andmekogu rakendumine, mis võimaldab MTA-l vedelkütuse ostu-müügitehingute andmeid hallata reaalajas ja reageerida aegsasti riskantsetele tehingutele,“ ütles Lang.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viib läbi Maksu- ja Tolliameti uurimisosakond ja juhib Põhja Ringkonnaprokuratuur.