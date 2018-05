Muhumaa ja mandri vahele tuleb uus elektrikaabel

Elering kuulutas välja riigihanked Muhumaa ja mandri vahele Rõuste-Tusti elektrikaabli ning samuti Väikest väina läbiva 110-kilovoldise kaabelliini ehituseks.

Suures väinas asendatakse Rõuste-Tusti vahel kaks vana 35-kilovoldist kaablit ühe uue 110-kilovoldise merekaabli vastu. Suure väina kaabelliini kogupikkuseks on arvestuslikult ligi 11 kilomeetrit, sellest merekaablit on ligi 10 kilomeetrit. Väikese väina kaabelliini kogupikkuseks on ligemale seitse kilomeetrit, sellest merekaablit on ligi viis kilomeetrit.

Merekaabli rajamine võimaldab demonteerida ühe õhuliini Väikese väina tammil. Praegu on seal kaks liini samadel mastide. Üks õhuliin jääb töösse ka pärast merekaabli valmimist. Viimast on plaanis paremini markeerida, et see oleks lindudele paremini nähtav ja ohutum.

Mõlema väina kaablite minimaalne läbilaskevõime peab olema 500 amprit. Merekaablid paigaldatakse merre ühes tükis ilma jätkumuhvideta ja koos uue kaabliga paigaldatakse ka kiudoptiline sidekaabel.

Merevee sügavuseni kuni kuus meetrit paigaldatakse kaabel 1,5 meetri sügavusse kaevisesse ja sügavamal ühe meetri sügavusse kaevisesse. Kaevise laiuseks on arvestatud kuni kolm meetrit. Sügavuseni kuni kuus meetrit aetakse kaablikraav kinni, sügavamal kui kuus meetrit jääb kaabel lahtiselt kraavi ja see täitub aja jooksul setetega.