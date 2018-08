Muljetavaldav aasta: Ott Tänaku ettevõte kihutas kahjumist kenasse kasumisse

OT Service OÜ nime kandev firma peamiseks tegevusalaks on reklaamteenuse ostutamine läbi mootorispordi. Lisaks tegeletakse reklaamtoodete müügi ning mootorsõidukite osade ja lisaseadmete müügiga. 2017. aastal oli ettevõtte müügitulu 283 219 eurot, aasta enne oli see 222 235 eurot. Tõus seega ligi 30 protsenti. Veel toredam on see, et aasta varem saadud 1924-eurosest kahjumist sai nüüd 32 387-eurone kasum.

Ettevõttel on peal 266 121 euro eest laene ja kohustisi.

Müük toimus peamiselt Eestis, kuid 11 103 euro eest ka Suurbritannias.

Mis aga annab siis suurima panuse tuludesse? Reklaami vahendamine tõi sisse 177 933 eurot, aasta varem oli see vaid 36 838 eurot. See-eest 2016. aastal tuli 177 822 eurot mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüügist, eelmisel aastal oli see summa 92 638 eurot. Mootorsõidukite hooldus ja remont ei toonud möödunud aastal midagi sisse, aasta varem saadi sellele reale kirjutada 6000 eurot. Reklaamtoodete müük kasvas 1675 eurolt 12 648 euroni.

Tänak on firma ainuomanik, aga juhatuses on ka tema abikaasa Janika. Muide, Tänak sai OT Service ainuomanikuks käesoleva aasta maikuus, enne kuulus 50% tema isale Ivarile.

Firmal on ka koduleht ja Facebooki lehekülg. Muuseas on näha, et Tänaku firma müüb väga eksklusiivset sõidukit - rallidel kasutatavat hooldusbussi. See on müügis olnud juba mõnda aega.